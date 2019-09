<span style='text-decoration: underline;'>Jeux Olympiques 2020 </span>:<br><span style='color:red;'>Cinq épreuves pour aller à Tokyo</span>

Cinq épreuves de boxe (quatre continentales et une mondiale), intitulées «Boxing Road to Tokyo» se dérouleront entre février et mai 2020, sur quatre différents continents, pour permettre aux pugilistes de se qualifier aux prochaines olympiades d’été, prévues au Japon.

La première des cinq épreuves de qualification se déroulera du 3 au 14 février 2020 à Wuhan (Chine) et concernera la zone (Asie/Océanie). Elle sera suivie de l’épreuve de la zone Afrique, prévue 20 au 29 février 2020 à Dakar (Sénégal), alors que la troisième épreuve concerne la zone Europe et elle sera abrité par Londres, du 13 au 23 mars 2020, soit trois jours avant le coup d’envoi de la quatrième et avant-dernière épreuve de qualification, qui elle concernera le continent américain.

Le choix s’est porté sur la capitale de l’Argentine, Buenos Aires, pour l’accueillir, du 26 mars au 3 avril 2020, alors que l’épreuve Mondiale, cinquième et dernière chance de qualification aux olympiades de Tokyo se déroulera du 13 au 24 mai 2020 à Paris (France). «L’épreuve Mondiale de qualification représente une seconde chance d’accéder au tournoi olympique, et par conséquent, elle ne sera ouverte qu’aux boxeurs qui ne se sont pas encore qualifiés pour les Jeux» a précisé le CIO.

Le choix s’est porté sur les villes de Wuhan, Dakar, Londres, Buenos Aires et Paris pour abriter ces épreuves car elle ont déjà accueilli ou qu’elle accueilleront prochainement des compétition d’envergure, comme les Jeux Olympiques ou des Jeux Olympiques de la Jeunesse. «Ces épreuves de qualification constituent un cheminement équitable et transparent vers les Jeux Olympiques avec des chances égales pour tous les Comités Nationaux Olympiques», a déclaré le président du groupe de travail sur la boxe et membre du CIO, Mr Morinari Watanabe, ajoutant que «Tout a été mis en œuvre pour organiser des épreuves de qualification de classe mondiale et pour assurer les meilleures conditions possibles aux athlètes.» Le groupe de travail spécial sur la boxe a été créé à la suite de la recommandation de la commission exécutive réunie le 22 mai dernier – et approuvée par la Session du CIO le 26 juin û selon laquelle la boxe devait garder sa place au programme des sports de Tokyo 2020, mais que la reconnaissance de l’Association Internationale de Boxe (AIBA) par le CIO devrait être suspendue et reconsidérée après les Jeux de Tokyo 2020. La décision a été prise sur la base des recommandations du comité d’enquête, établi par la commission exécutive du CIO le 30 novembre 2018 en raison de la gravité de la situation au sein de l’AIBA en termes de gestion financière, de gouvernance, d’éthique, ainsi que d’arbitrage et de jugement.

