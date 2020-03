<span style='text-decoration: underline;'>Avenue Sidi Chahmi (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Cinq individus interpellés avec 10g de cocaïne</span>

Les éléments de la même Brigade mobile de Dar El Bei da, ont réussi un joli coup de filet où dans la même nuit ils ont mis la main sur une autre quantité de cocaïne estimée à 10 g.

Une association de malfaiteurs activant dans le trafic de stupéfiants a été démantelée. En effet, la substance était saisie chez cinq autres dealers âgés entre 25 et 35 ans. Les mis en cause ont été interpellés à bord d’une voiture de type Peugeot 208 au niveau de l’avenue Sidi Chahmi. Lors de la fouille de cette bande, un sachet contenant une quantité de 10g a été saisi. Signalons, que les six dealers ont été arrêtés et placés en garde à vue, en attendant leur présentation devant le Parquet dans les prochains jours. Il est à rappeler, que les deux opérations effectuées par la Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Dar El Beïda relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes surtout celle liée au trafic de stupéfiants. Et la guerre sans merci continue contre les dealers et trafiquants de drogue qui empoisonnent les esprits de nos jeunes.

Fériel.B