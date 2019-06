<span style='text-decoration: underline;'>Le bilan de la Protection civile donne le tournis</span>:<br><span style='color:red;'>Cinq noyades en 15 jours</span>

Emporté, depuis le 12 du mois en cours par les courants marins, le corps inerte d’un enfant de 15 ans, a été repêché en fin de journée de dimanche par les 8 plongeurs dépêchés par la Protection civile dans une zone rocheuse au large de la plage d’El Menzah ex-Canastel.

La saison estivale de l’année en cours, n’augure rien de bien, vu les noyades en série enregistrées jusque-là alors que le coup d’envoi à cette saison n’est encore pas donné. Le bilan de la Protection civile donne du tournis. Le corps sans vie d’un enfant de 12 ans a été repêché dans une zone interdite à la baignade. Selon la Protection civile, l’enfant s’est noyé dans une zone rocheuse à Mers El-Hadjadj. Sa dépouille a été déposée à la morgue d’El Mohgoun. Malgré l’important dispositif de surveillance élargi aux 33 plages autorisées à la baignade et des appels à la vigilance, les eaux marines continuent à emporter des vies humaines.

La Protection civile renvoie un tel fait à la précipitation des baigneurs en nageant dans des eaux troubles, dans des plages interdites à la baignade. En moins de 15 jours, quatre morts par noyade sont enregistrés. La semaine passée deux corps ont été repêchés dans une plage rocheuse non autorisée à la baignade à Kristel, commune de Gdyel.

Les deux jeunes victimes sont âgées de 19 et 31 ans. Leurs corps ont été repêchés au lieudit Oued El Ma. Alors que la surveillance des plages est d’ores et déjà accrue, la Protection civile verse également dans la sensibilisation tout en invitant les baigneurs à prendre les précautions s’imposant en se rendant dans les plages. Ce corps de sauveteurs met également l’accent sur la protection des enfants contre les coups de soleil et les intoxications alimentaires, la baignade dans les plages non agréées, non surveillées ou en dehors des heures de surveillance. Dans le sillage des préparatifs lambda, un dispositif opérationnel conséquent en hommes et matériels, a été mis en place par la Protection civile dans les plages autorisées à la baignade le long des communes côtières d’Oran.

La Protection civile d’Oran, a mobilisé 590 agents professionnels dont des officiers, des médecins, des plongeurs professionnels, des maîtres-nageurs professionnels et 510 autres agents seront mobilisés du 1er juin au 30 septembre pour encadrer et couvrir les plages autorisées à la baignade de la wilaya d’Oran en plus des agents saisonniers.

Mohamed Aissaoui