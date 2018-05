<span style='text-decoration: underline;'>CONTROLE DE COMMERCES </span>:<br><span style='color:red;'>Cinq tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation saisies</span>

Dans le cadre des tournées de contrôle dans les commerces effectuées durant ces premiers jours du mois de Ramadhan par les agents de contrôle qui relèvent de la Direction du commerce de la wilaya d’Oran, il a été établi par les éléments en question 67 PV alors que 171 infractions ont été relevées pour diverses fautes constatées tel que, entre autres, les produits exposés à la vente par les commerçants ne relèvent pas aux normes réglementaires exigées dans le cahier de charge, également pour défaut d’affichage des prix de la marchandise et manque d’hygiène. La quantité de produits alimentaires impropres à la consommation saisis, a dépassé les 5 tonnes dont la somme s’élève à quelque 54 milliards de centimes. Dans le même cadre, lesdits éléments ont proposé à la fermeture 8 commerces.

Pour le bon déroulement du mois de Ramadhan et pour la protection du consommateur en premier lieu, les services de ladite direction, ont mis en place un dispositif de contrôle spécial pour le mois de Ramadhan en renforçant les sorties sur le terrain et en étoffant les équipes d’inspection surtout au niveau des marchés, des commerces entre autres des boucheries, des crèmeries, des pâtisseries et dans les locaux transformés en points de vente de chamiya, zlabiya et autres gâteaux traditionnels.

Ce nouveau planning de contrôle se poursuivra également durant toute la saison estivale pour éviter notamment les intoxications alimentaires en incitant les commerçants à respecter les normes d’hygiènes, à proposer à la vente des produits dans les normes exigées et à respecter notamment la chaîne du froid pour les produits qui nécessitent d’être conservés au frais entre autres.