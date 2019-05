<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés 2–MC Alger 1 </span>:<br><span style='color:red;'>Cinquième victoire d’affilée pour la Mekerra</span>

L’entraîneur Sid Ahmed Slimani réalisa dans la soirée d’avant-hier mardi, son seizième point sur les 18 possibles face au MC Alger. Face à un public record dépassant les 35.000 spectateurs, le club phare de la Mekerra réalisa l’essentiel, soit une victoire à l’arraché mais très importante pour sa course au maintien en Ligue Une.

Poussés par plus de trente cinq mille supporters, les locaux sont vite entrés dans le vif du sujet en inscrivant un but à la 13ème minute refusé pour un hors jeu du buteur Benayad. Quatre minutes plus tard, Belhocini se chargea d’un coup franc direct et cadré, mais le portier Chaâl dégage en corner. Du côté du MCA, Tebbi loupa l’ouverture du score à la 20ème minute alors qu’il se trouva face au gardien local Zaârat. A la demi-heure de jeu, Dieng s’infiltre dans la défense adverse et sauvetage du portier belabbésien. La riposte des gars de la Mekerra s’exprima avec deux occasions ratées en fin de cette première période par Benayad et Bounoua. Au retour des vestiaires, les protégés de Slimani accentuent leur pression mais le keeper mouloudéen Chaâl, s’illustra à deux reprises devant les tentatives de Bounoua (46’ & 60’). Le dicton dit toujours que lorsqu’on rate, on concède et c’est ce qui arriva juste à la 72ème minute sur un contrer du rentrant Louizini qui a servi Dieng et ce dernier ouvre le score. Ce but motiva plus les locaux qui ont tout tenté dans le dernier quart d’heure de jeu. Heureusement, l’avant-centre Benayad était dans son jour et parvient à égaliser à treize minutes de la fin sur un cafouillage dans la défense algéroise. Ce même Benayad renversa la situation trois minutes après sur un mauvais dégagement de Chaâl. Trois points supplémentaires qui ouvriront les portes du maintien en cas d’une victoire face au CRB dimanche prochain pour le compte de l’ultime journée de Ligue Une.

B.Didéne