<span style='text-decoration: underline;'>Alors que son plan de charge a été réduit</span>:<br><span style='color:red;'>CITAL projette de se redéployer vers d’autres créneaux</span>

La Compagnie industrielle des transports algériens (CITAL), devra se redéployer vers d’autres créneaux d’activités, en dehors de l’assemblage des rams de Tramway. Car, son plan de charge a été fortement réduit suite à la l’arrêt de plusieurs projets de Tramway dans quelques wilayas du pays.

Selon le directeur du projet Tramways et câbles de CITAL, Brahim Bouchrit qui intervenait sur les ondes de la Radio nationale (chaîne 3), cette situation va entraîner une réduction de quelque 80% de son chiffre d’affaires, estimé à l’origine à 17 milliards de dinars. Ainsi, d’ici mi-2018, CITAL aura un chiffre d’affaires estimé seulement à 4 milliards de dinars. Le plan de charge tracé il y a quelque temps, était de 213 rams, mais aujourd’hui, il a été réduit à 160 rams», explique le responsable de CITAL et d’ajouter «aujourd’hui, notre plan de charge nous emmènera à mi-2018».

Dans l’objectif de sauvegarder l’entreprise et veiller à augmenter davantage son chiffre d’affaire, l’hôte de la Radio nationale dira «pour surmonter les difficultés de financement de ses activités, CITAL envisage l’éventualité d’initier des projets de partenariat public et projette également de conquérir des marchés à l’étranger, à l’image de la Tunisie». D’ailleurs, précise l’invité de la rédaction chaîne 3, les opérations de maintenance de toutes rams sont faites par les personnels de CITAL. L’autre créneau qu’elle compte également investir, selon M. Bouchrit, concerne celui de la maintenance du réseau ferroviaire national et des lignes de tramways et du matériel roulant en activité. Il est question également d’essayer de se placer dans les marchés étrangers à savoir celui de la Tunisie.

Par ailleurs, le même responsable a évoqué la question du taux d’intégration qui selon lui estimé aujourd’hui à 35%. Il indiquera aussi que plus de 200 sous-traitants directs travaillent avec CITAL dont plusieurs sont installés au sein de l’usine à Annaba. «Nous avons une ambition d’augmenter le taux d’intégration mais je ne pense qu’il ne sera pas à hauteur de 100%» a-t-il dit avant d’ajouter «il n’y a aucune industrie au monde qui réalise un taux d’intégration de 100%».

Il est à rappeler que CITAL est née de la volonté de l’Algérie de se doter de capacité industrielle moderne d’assemblage dans le domaine ferroviaire. Elle est en charge de satisfaire les besoins en tramways des projets en cours et futurs en Algérie.

L’assemblage est réalisé dans l’usine de CITAL à Annaba. 3 systèmes de tramway sont maintenus par Cital: Alger depuis décembre 2010; Oran depuis avril 2013 et Constantine depuis juin 2013. Prochainement, la maintenance de Sidi Bel-Abbès, Ouargla, Mostaganem et Sétif sera également assurée par CITAL. 213 rames de tramway à assembler. Le recrutement de plus de 400 cadres et employés localement qui seront formés en Europe et en Algérie, pour devenir hautement qualifiés et maîtriser les technologies de pointe. 3 Grands partenaires EMA, FERROVIAL et ALSTOM.

Wahida Oumessaoud