<span style='text-decoration: underline;'>Tramway</span> :<br><span style='color:red;'>CITAL signe un contrat de fourniture d’armoires électriques et coffres équipés</span>

L’entreprise CITAL, une société d’assemblage et de maintenance dans le domaine ferroviaire, détenue par Ferrovial à 41%, l’Ema à 10%, Alstom Algérie à 6% et Alstom Transport SA à 43%, a indiqué hier dans un communiqué qu’un contrat vient d’être signé avec la société Hiolle-Industrie-Algérie (une JV entre HIOLLE, Arilec et SOMAFE) pour la fourniture d’armoires électriques et coffres équipés pour les tramways de Mostaganem.

«Après une première commande de près de 100 millions de dinars signée en mars dernier pour la fourniture d’équipements câblés pour les tramways CITADIS des villes de Sidi-Bel-Abbès et Ouargla, un second contrat vient d’être signé entre CITAL et HIOLLE-INDUSTRIE-ALGERIE (une JV entre HIOLLE, Arilec et SOMAFE) pour la fourniture d’armoires électriques et coffres équipés pour les tramways de Mostaganem» peut-on lire dans le communiqué de CITAL. Ainsi, l’entreprise a affirmé que le montant de cette deuxième commande est de 280 millions de dinars, en conséquence, l’entreprise HIOLLE-INDUSTRIE-ALGERIE installée dans l’usine de CITAL à Annaba, compte recruter et former près de 30 nouveaux câbleurs et techniciens de contrôle.

La première livraison est prévue pour décembre 2016. Pour répondre aux besoins de cette nouvelle commande et dans le cadre de son développement, HIOLLE-INDUSTRIE-ALGERIE a investi dans un banc test ultra moderne pouvant tester en continuité et en diélectrique plus de 2000 points de connexion.

«CITAL est fière de cette conclusion heureuse qui peut être considérée comme un pas vers un avenir industriel très satisfaisant, ce contrat est l’aboutissement d’un travail accompli dans la création d’un tissu solide de sous-traitances locales» commente le président de CITAL Henri BUSSERY. La société a rappelé dans son communiqué, que CITAL est née en 2010 de la volonté de l’Algérie de se doter de capacités industrielles modernes d’assemblage et de maintenance dans le domaine ferroviaire, elle est en charge de satisfaire les besoins en tramways des projets en cours et futurs en Algérie. 3 systèmes de tramway sont maintenus par CITAL: Alger depuis décembre 2010, Oran depuis avril 2013 et Constantine depuis juin 2013. Prochainement, la maintenance des tramways de Sidi-Bel-Abbès, Ouargla, Mostaganem et Sétif, sera également assurée par CITAL.

Samir Hamiche