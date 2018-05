<span style='text-decoration: underline;'>Premier League</span>:<br><span style='color:red;'>City et Salah entrent dans l’histoire</span>

La saison s’est achevée en beauté dimanche après-midi en Angleterre. City a franchi la barre symbolique des 100 points en s’imposant à la dernière seconde à Southampton, Salah a marqué son 32e but de la saison face à Brighton (4-0), Wenger a terminé son aventure par un succès à Huddersfield (0-1) et Chelsea, largement battu à Newcastle (3-0), ne jouera pas la C1 l’an prochain. Pluie de buts à Wembley entre Tottenham et Leicester (5-4). Tous les résultats.

La saison de Premier League s’est achevée sur 2 records retentissants dimanche. Champion d’Angleterre, City a attendu la dernière seconde et un but de Gabriel Jesus (90+4e) pour franchir la barre symbolique des 100 points et entrer dans l’histoire du Championnat. De son côté, Liverpool a atomisé Brighton (4-0) et s’est offert son ticket pour la C1 l’an prochain. Intenable, Salah a offert une passe décisive à Solanke et inscrit son 32e but de la saison, battant les précédents records de 31 buts de Shearer (1996), CR7 (2008) et Luis Suarez (2014). Pour sa dernière avec Arsenal, Wenger a eu droit à une haie d’honneur avant le coup d’envoi, puis une standing ovation de tout le public d’Huddersfield à la 22e minute (en référence à ses 22 saisons passées chez les Gunners). Cerise, le technicien a vu ses hommes l’emporter 1-0 grâce à un but d’Aubameyang (39e). MU a battu Watford par le plus petit des scores (but de Rashford à la 34e minute), tandis que Chelsea a coulé à Newcastle (3-0) et ne jouera pas la C1 l’an prochain. Le match le plus fou a eu lieu à Wembley où Tottenham a été mené 3-1 par Leicester (doublé de Vardy et but de Mahrez) avant de renverser la vapeur et l’emporter 5-4 (doublé de Kane et Lamela). Les relégués se nomment WBA, Stoke et Swansea. Vivement la saison prochaine.