<span style='text-decoration: underline;'>Premier league anglaise</span>:<br><span style='color:red;'>Claude Puel: «Mahrez est heureux avec nous»</span>

L’entraineur français de Leicester City (Premier league anglaise de football) Claude Puel a affirmé que le milieu international algérien Ryad Mahrez, convoité lors de l’actuel mercato d’hiver notamment en Angleterre, se montrait totalement investi au quotidien.

«Je n’ai pas de position à prendre concernant les spéculations du mercato ! C’est toujours les mêmes questions qui reviennent à propos de Riyad. Toutes ces rumeurs, ça fait partie du mercato. Tant mieux si on parle de mes joueurs. Ca veut dire qu’il y a quelque qualités dans l’équipe. Il n’y a qu’à voir ses prestations, il est heureux avec nous», a-t-il affirmé dimanche soir sur la chaine SFR Sport. Mahrez (26 ans) est en train de retrouver toutes ses sensations cette saisons avec notamment 9 buts inscrits, toutes compétitions confondues, et 7 passes décisives en championnat. Des performances personnels qui ont fini par attirer les convoitises des deux cadors anglais Liverpool et Arsenal. Evalué sur le marché des transferts par Puel à plus de 112 millions d’euros, Mahrez avait demandé à quitter Leicester l’été dernier, mais seul le club italien de l’AS Rome avait fait des offres fermes, avec une dernière de 32 millions de livres fermement rejetée par les anciens champions de Premier League. A 9 jours de la clôture du mercato d’hiver dans la plupart des championnats européens, tout porte à croire que Mahrez finira bel et bien son aventure avec les «Foxes» à moins d’un transfert de dernière minute.