<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Clôture de la 1ère édition du festival local de la poterie de Bider à M’sirda</span>

La première édition du festival culturel local «Fête de la poterie de Bider», organisée à l’occasion du mois du patrimoine, a pris fin samedi au village de Bider relevant de la commune de M’sirda Fouaga dans la wilaya de Tlemcen.

Lors de la cérémonie de clôture de cette manifestation, organisée par l’association culturelle de poterie Bider au siège de l’école primaire «chahid Mendli Abdellah» du village Bider, des travaux réalisés par des enfants participants à l’atelier de créativité en argile ont été présentés (objets d’art, ustensiles, …), des représentations théâtrales et des chants ont été animés et des enfants détenteurs des premières places à l’atelier de créativité en argile ont été honorés.

Ces enfants ont reçu des prix d’encouragement dans le but de les inciter et les motiver à préserver cet art, a déclaré le président de l’association organisatrice, Boumediène Bouriche, signalant que ces travaux ont été évalués par des artisans spécialistes en poterie .

Des femmes aux foyers ayant pris part à cette exposition de trois jours, venues des wilayas d’Alger, Blida, Tizi Ouzou, Adrar et des communes de Nedroma, Tlemcen et la localité côtière de Bider, ont été également honorées.

Bouriche Boumediène a indiqué que 400 enfants ont participé à l’atelier de créativité en argile, précisant que cette manifestation vise à préserver la poterie de Bider et à sensibiliser les générations montantes de son importance comme legs civilisationnel et culturel.

L’association culturelle de poterie de Bider compte depuis sa création depuis 3 ans plus de 20 femmes actives âgées entre 30 et 60 ans. Le programme de cette manifestation a porté sur l’atelier de créativité en argile pour enfants, une exposition d’objets d’art et ustensiles et articles en argile et une conférence sur la valeur de la poterie dans la société.