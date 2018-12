<span style='text-decoration: underline;'>DSP </span>:<br><span style='color:red;'>Clôture de la vaccination contre la rougeole</span>

Dans le cadre de leur programme des activités dans le volet de la santé scolaire, les éléments des services de la Direction, de la Santé et de la Population de la wilaya d’Oran (DSP) ont finalisé l’étape de vaccination des écoliers contre la rougeole. Selon les dits services, cette action s’est déroulée avec succès, sans dépassements enregistrés durant toute la campagne .Ainsi, les dits services ont déployé tous les moyens humains et matériels avec ,notamment, la disponibilité du quota de doses de vaccins pour arriver à des résultats satisfaisants et pour pouvoir, surtout, vacciner les écoliers concernés selon le calendrier de vaccination établi par les services de tutelle. Dans le même cadre, les dits services ont signalé que cette opération a été positive cette année avec un taux qui a atteint prés de 95 %.

Bekhaouda Samira