<span style='text-decoration: underline;'>Nouveaux bacheliers</span>:<br><span style='color:red;'>Clôture des inscriptions définitives le 8 septembre</span>

Dans le cadre du programme des préparatifs de la rentrée universitaire 2019-2020 et pour sa réussite, les services de la section des inscriptions des universités de la wilaya à l’instar des autres du territoire national, ont débuté l’opération des inscriptions définitives des nouveaux bacheliers le 2 du mois en cours et la clôture est fixée pour le 8 dudit mois. Pour le bon déroulement de cette opération, lesdits services ont mis à la disposition des nouveaux bacheliers, tous les moyens humains et matériels à savoir un staff constitué d’ingénieurs et d’enseignants universitaires pour les accueillir durant la période sus citée pour ladite opération.

Bekhaouda Samira