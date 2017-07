<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Clôture des journées nationales d’informations sur la police</span>

Ouvertes le dix du mois courant par le contrôleur Guissoum Abdelhamid, chef de la police des frontières représentant le directeur général de la sûreté nationale, les journées nationales d’informations sur la police, ont été clôturées jeudi par l’inspecteur régional représentant le DGSN.

Ainsi, la cérémonie de clôture a eu lieu comme celle de l’ouverture de la grande salle de la Maison de la culture de Mostaganem, en présence de chefs des sûretés des wilayas de Mostaganem, Relizane, d’Oran, des cadres policiers dont des services de la DGSN, du secrétaire général représentant le wali, des autorités civiles, militaires et judiciaires locales, de députés, sénateurs de représentants du mouvement associatif et de citoyens. Ainsi, à cette occasion, une protection d’une vidéo, bien conçue techniquement, montre clairement les exhibitions d’exercice de défense, lutte, combat, libération d’un enfant enlevé, neutralisation d’un groupe terroriste, effectuées par des unités d’intervention de la sûreté de wilaya et organisées dans l’enceinte du port de pêche et de plaisance de la Salamandre à Mostaganem. Un cross auquel ont participé des dizaines d’enfants et exercices de conduite et au cours de prévention de sécurité au profit d’autres enfants qui ont été gratifiés par des attestations d’honneur et participation. Cette vidéo a été réalisée grâce aux caméras sophistiquées dont l’unité aérienne de la police d’Oran, venue à Mostaganem participer à ces journées. Indiquons, que l’hélicoptère s’est posé audit port où une foule nombreuse s’y trouvait à l’occasion. Le lieutenant de police Bachir Belkacem, a, en bon animateur, commenté le documentaire projeté pendant quatre minutes. Ensuite, Maazouz Bouadjadj chantre de la chanson chaabie, Mohamed Tahar, chanteur et musicologue, le doyen Bendhiba El Bouguirati chanteur bédouin, Madani Bedjilali, Moudjahid Benani Ghali doyen scout, Djilali, imam et cheikh el Fatwa, Koutchouk Ahmed président de la ligue des associations des quartiers et le correspondant du journal Ouest Tribune, ont été chacun gratifiés d’un cadeau offert par la sûreté de wilaya. Aussi, du dix au treize du mois courant, au cours desdites journées dans leur soixante et onzième édition, des conférences portant sur la prévention routière, les dangers de la drogue et de divers fléaux et sur l’historique de la police algérienne, ont été animées. Il y a eu l’exposition des statiques des activités (2015-2016), des différents services de police à l’échelle nationale et des matériels, outils et moyens modernes et développés à même de préserver la paix et la sécurité des individus, par un combat de tous les jours contre la criminalité sous toutes ces formes. Les journées nationales d’information sur la police initiées par la DGN, tendent à mieux faire connaître la police aux citoyens et de se rapprocher davantage d’eux, et ce, dans le cadre de la politique de proximité. Le citoyen et le partenaire essentiel de la police. La soixante douzième édition pour des dites journées se tiendra à Khenchela.

Charef.N