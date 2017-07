<span style='text-decoration: underline;'>L’étape «correction» va débuter jeudi </span>:<br><span style='color:red;'>Clôture hier de la session de rattrapage du Bac 2017</span>

Les épreuves de la session de rattrapage du Bac 2017, ont été clôturées hier. Cette session organisée au profit entre autres, des élèves absents et des retardataires lors de la session de juin 2017.

L’étape «correction» va débuter jeudi et s’étalera sur 4 jours. Elle sera assurée par des enseignants et des inspecteurs. La délibération des résultats se fera le 25 juillet en cours, en ligne sur le site électronique officiel de l’Education nationale. Rappelons, que plus de 3000 candidats étaient concernés par l’épreuve lors de cette session de rattrapage et qu’il lui a été consacrée quelque 8 centres d’examen, répartis à travers la wilaya d’Oran. Pour ceux qui auront leur Bac et souhaitent s’inscrire à l’université, ils pourront se rendre aux portes ouvertes au niveau de l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur qui auront lieu du 26 juillet au 5 août de l’année en cours, à l’université d’Oran. Ainsi, ils seront informés, orientés et conseillés sur les spécialités existantes. Les préinscriptions des nouveaux bacheliers, sont prévues notamment du 1er au 5 août prochain, puis le traitement des fiches de vœux, du 6 au 11, la phase de délibération des orientations, le 11 du même mois. Au final, les inscriptions définitives se feront du 10 au 14 septembre de l’année en cours. Dans le même cadre, les services de l’Education ont signalé, que la rentrée scolaire 2017-2018 aura lieu le 6 septembre prochain. Quant aux enseignants, ils rejoindront les écoles le 4 septembre et l’administration locale le 30 août. Bekhaouda Samira