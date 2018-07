Le décret présidentiel concernant l’incessibilité des biens immobiliers de la résidence d’Etat, Le Sahel, vient certes, mettre un terme définitif à quelques velléités malsaines. Mais dans le même temps, il faut bien se rendre à l’évidence que la décision du chef de l’Etat rappelle une réalité, que les Algériens que nous sommes, ont tous les droits de trouver bizarre, voire injuste. Il faut dire, et c’est une vérité que personne ne peut nier, qu’à cause de cette résidence, la société donne cette fâcheuse impression d’être divisée en deux groupes distincts, séparés par le degré d’implication dans les rouages de la politique. C’est un secret de polichinelle que de dire toute l’importance qu’on accorde en Algérie de la proximité avec le système en place.

Maintenant que nos dirigeants se sentent l’obligation de vivre dans leur «bunker», peut se concevoir, mais que ce «bunker» amène notre élite à s’approprier un service et une sécurité que le commun des Algériens n’en rêve même pas, il y a une limite que l’Algérien lambda refuse d’admettre, tellement ça en ferait un citoyen de seconde zone.

En fait, malgré les plans bleus et azur, déployés par la police et la gendarmerie à l’entame de chaque saison estivale, il y a lieu de relever tout de même que nos étés ont quelque chose d’anormal. Il ne fait bon partout. Il est des endroits où l’on ne sait plus quoi penser de la politique touristique nationale. Il y en a d’autres où il faut dépenser beaucoup d’argent pour acheter un peu de tranquillité. Et il y a enfin le Club des Pins où sans dépenser de l’argent et sans regarder autour de soi, on peut passer d’agréables moments en toute sécurité. Sauf que dans cette résidence d’Etat, il faut montrer patte blanche, montrer une proximité avec le sommet de la pyramide pour y accéder.

En cette saison si particulière, il y a pas mal de personnes qui tiennent un discours très progressiste, sur les libertés individuelles, sur les droits des femmes, l’égalité etc… Sauf que ces gens-là vivent au Club des Pins. Dans leur petit monde, les stations de bus et les gares routières n’existent pas, pas plus que d’amoureux frustrés et tenez-vous bien, il n’y a pas point de jeunes qui tournent en rond. Quand un gosse va un peu mal, on l’envoi chez tonton à Paris ou ailleurs se refaire une santé, en attendant qu’il décroche son bac pour aller faire des études à l’étranger, au frais de la République bien sûr. C’est ce que symbolise Club des Pins. En fait, il ne suffit peut-être pas de rendre incessibles ses villas ou de faire déguerpir la nomenklatura. Il faut tout simplement lever l’interdiction faite aux Algériens d’y pénétrer. Ce n’est pas sorcier en fait.

Par Smaïl Daoudi