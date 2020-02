<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés 1 – MC Oran 2</span>:<br><span style='color:red;'>Coaching raté de Yaïche</span>

La série positive de l’USMBA s’est brusquement arrêtée avant-hier face au MCO qui a su profiter d’un passage à vide des joueurs et surtout, un coaching raté cette fois-ci de la part de l’entraîneur Abdelkader Yaïche.

Ce dernier, chamboula son équipe en titularisant le gardien Zaârat à la place du premier portier Abdelkader Morcely, et la mise au banc du milieu offensif Litt Abdelaziz, ou encore l’absence énigmatique du meneur et buteur de la Ligue Une, Abdenour Belhocini. Dès la quatrième minute de jeu, Abdelhafid a surpris les locaux avec son incursion et son tir dévié dans son camp par le stoppeur Saâd Anes, absent pendant plusieurs semaines auparavant. Très affectés par ce but encaissé, les camarades de Benlebna ont eu du mal à s’organiser malgré les deux occasions ratées par Soltani qui a mis un tir des 20 mètres sauvé par Litim (20’), et l’occasion loupée par Aïchi à la demi-heure de jeu. La trentième minute verra l’entrée de Litt qui remplaça Haddad blessé.

A partir de ce moment, les belabessiens se sont montrés plus dominants et menèrent une pression sur les Hamraouis.

A quelques secondes de la pause, Aïchi centre du côté droit et Litt surgit en offrant le but égalisateur venu au bon moment.

Au retour des vestiaires, tentative de l’arrière gauche Benlebna (48’) mais Sebbah sauva sa cage tout en créant une frayeur pour son gardien Litim. Dix minutes plus tard, Soltani loupa le cadre alors que Litim semblait carrément battu. Puis, vint la 62ème minute quand le coach Yaïche préféra aligner l’attaquant Bouguettaya à la place du défenseur Saad Anes. La minute qui suit, Nadji exploita ce vide dans la défense locale et ajouta le second but de la victoire sur une bévue de débutants de la part de Barka. Nadji écopa d’un avertissement une minute après pour simulation alors qu’il fut fauché par le keeper Zaârat. La dernière occasion de l’Union et celle de Bouguettaya à vingt minutes de la fin qui visa le petit filet.

B.Didéne