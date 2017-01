<span style='text-decoration: underline;'>Nouveau projet immobilier</span>:<br><span style='color:red;'>Colère des habitants des Castors</span>

Le paisible quartier des Castors réputé pour sa tranquillité, semble être en effervescence ces jours-ci.

En effet, les habitants ont été surpris par des travaux de terrassement en profondeur entamés soi-disant par un promoteur qui devait construire une superette, mais malheureusement ce terrain de 1.900 m² est destiné aux infrastructures sportives et autres et dont un boulodrome qui existe depuis plus de quinze ans et qui a été aménagé par les utilisateurs et avec l’accord de l’APC. Beaucoup de travaux d’embellissement ont été faits à ce boulodrome et notamment des arbres qui ont grandi et tout semblait se dérouler paisiblement pour nos sympathiques boulistes qui dépassaient les deux cent adhérents et qui entretiennent bien ce boulodrome qui donne une animation au quartier situé mitoyen avec le siège de l’antenne de l’APC de Castors. D’ailleurs, le boulodrome porte le nom de feu Mameri Hachemi ancien délégué APC de cette antenne APC des Castors. Mais voila un promoteur a surpris tout le monde en commençant ces travaux de terrassement avec le traçage, comprenant même le terrain de boulisme, ce qui a mis en colère les habitants du quartier qui ne veulent pas laisser faire à l’APC d’Oran. Ils sont catégoriques. Ce terrain est réservé pour les structures sportives et autres publiques et la réglementation est très claire, tout investisseur doit déposer un dossier complet à l’APC d’Oran pour être étudié par l’assemblée générale et en cas d’accord, le dossier est transmis à l’agence foncière pour régularisation et avoir l’acte et commencer la constitution d’un dossier pour avoir le permis de construire et tout ce qui s’en suit.

On se rappelle que plusieurs cas identiques ont eu lieu par le passé dans ce quartier et le wali à cette époque, a annulé les actes de promoteur. Aussi, les habitants forts de leurs droits et jouir du terrain sportif pour eux et leurs enfants, semblent s’organiser et porter cette affaire devant les autorités compétentes.

Adda.B