Colère et… menaces des mal-logés

Les mal-logés du quartier Derb à Oran sont en colère. «Malgré des pré affectations, en notre possession, depuis 2011, aucun responsable n’a pris l’initiative de nous reloger, dans un logement décent, et de respecter ainsi les promesses et engagements des décideurs, qui se sont succédés à la wilaya». C’est en résumé, ce qu’ils affirment dans une lettre adressée au Wali et à toute la presse locale. A l’approche de la rentrée scolaire, ces mal-logés, en attente d’un nouveau logement, sont légitimement préoccupés par les formalités d’inscription des enfants, aux établissements scolaires les plus proches de leurs habitations. Mais quand auront-ils une réponse permettant de trancher ? « Nous ne savons pas, s’il faut les inscrire dans leurs anciens établissements, ou bien attendre le relogement », assure un père de famille. Après plusieurs actions de protestation, les habitants de Hai Derb ont décidé, de solliciter une intervention du wali d’Oran, pour mettre un terme au calvaire qu’ils endurent, disent-ils, depuis plusieurs années, dans des habitations à hauts risques d’effondrement. Et dans cette même lettre de rappel, adressée aux autorités locales, les signataires affirment que leur situation, les pousse à recourir à la protestation pour faire valoir leurs droits. Le risque de catastrophe est plus grand en période hivernale, ce qui pousse les mécontents, à mettre en avant leur «menace de manifestation», qui consiste on le sait, à bloquer le Tram ou une grande voie de circulation. Occuper la rue et troubler l’ordre et le calme public, devient un procédé banal et courant, permettant de faire pression sur les représentants de l’Etat et peut-être d’accélérer la procédure d’affectation de logement. Quitte à «prendre en otage» les usagers du tramway et les véhicules en circulation. Sachant bien, qu’en cette conjoncture économique et sociale, des plus sensibles et difficiles, la priorité des gouvernants, va à l’apaisement social et à l’anticipation des colères et des pressions. Bon nombre d’acteurs, représentants réels ou supposés de mal-logés, ne ratent aucune occasion, pour faire monter la grogne et la protestation au stade de l’émeute, et de la violence urbaine. Particulièrement à Oran, où le champ d’expression et de représentation, reste livré à l’opportunisme et aux médiocres agitations. L’intégrité et l’engagement de quelques rares responsables et élus municipaux, n’a jamais suffit à exorciser le mal, de la stérilité et le culte des tâtonnements, qui pénalise Oran depuis très longtemps. Qu’il s’agisse du logement, du vieux bâti, des bidonvilles, de la culture, du sport de performance, du football ou même de la politique, la cité oranaise reste l’otage de médiocres improvisations, et de l’activisme indécent des adeptes de la «magouille», de la corruption et des perversions. Les terres agricoles, le foncier urbain, les baraques illicites et les battisses en ruine du vieux bâti à Oran, ont été de «formidables» occasions, permettant à une faune de prédateurs, connus ou moins connus, de s’enrichir illicitement… Comment dés lors ne pas comprendre la colère et les menaces, des vrais mallogés, en possession d’une promesse écrite de relogement, qui date déjà de plus de cinq ans ?

Par S.Benali