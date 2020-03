<span style='text-decoration: underline;'>AG du CSA USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Colères de Zoubir et Sennour et les 14 milliards virés au compte de la CSA</span>

Colères de Zoubir et Sennour et les 14 milliards virés au compte de la CSA

L’assemblée générale ordinaire du club sportif amateur (CSA) de l’USMBA, a eu lieu mercredi passé, après le report de la séance de lundi pour cette banale et répétitive histoire de quorum non atteint (17 membres seulement présents).

Dans la séance de lundi, beaucoup de membres de l’AG ont tenu à prendre la parole et poser les problèmes que vit l’association. Un membre souleva l’affaire des 14 milliards de centimes qui ont été versés sur le compte du club amateur (CSA) puis remis à la société sportive par actions (SSPA/USMBA, sous forme de chèques, afin de payer les dettes envers les joueurs et autres frais). Cela dit, cette procédure a été une solution vu que le compte bancaire de la société sportive de l’USMBA est bloqué et saisi à cause de la dizaine de milliards de dettes et les grosses d’anciens joueurs et agents fictifs pour certains. La question qui se pose maintenant ; comment on a procédé à cette transaction illégale et qui est unique à l’échelle nationale et qui a ordonné ces chèques pour la SSPA?

Beaucoup de questions sans réponses alors que des membres de l’AG ont demandé au président du CSA, Abbés Morsli, de déposer une plainte auprès du procureur de la république pour lever le voile sur cette affaire et pour faire payer ceux qui ont manigancé ce cirque. La séance de mercredi, les bilans, moral et financier, ont été adoptés comme une lettre à la poste. Ce qui révolta l’ex président, Hadj Ghalem Zoubir, interdit de donner son avis. Selon certaines indiscrétions, Zoubir ne compte pas se laisser faire et déposa une plainte avant-hier contre deux personnes pour tentative d’agression.

L’autre fait marquant, la sortie inattendue de l’ex DTS et entraineur, Sennour Abdelkader, qui critiqua le travail de ses prédécesseurs et traita les dirigeants actuels de l’USMBA de ‘malhonnêtes’.

On vient d’apprendre que des voix se lèvent afin d’organiser une autre marche de la part des supporters pour dénoncer ce qui se passe au sein de l’USMBA, suite aux mauvais résultats cumulés, ces deux dernières semaines.