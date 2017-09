<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Colloque national sur le grand dramaturge algérien Ould Abderrahmane Kaki</span>

La directrice de la bibliothèque principale de lecture avec la collaboration du cinéma de Mostéfa Abderrahmane, prépare un colloque national sur le parcours artistique du grand dramaturge algérien Ould Abderrahmane Abdelkader dit Kaki.

Cet événement culturel sera organisé les dix sept et dix huit du mois prochain. A cet effet, des spécialistes du quatrième art, notamment ceux qui ont côtoyé Kaki, sont contactés pour avoir leur accord quant à leur participation effective et active audit colloque. Déjà, certains ont donné leur ok. Un documentaire portant un dialogue entre Kaki durant son vivant et le cinéaste Mostefa Abderrahmane qui a introduit des témoignages de spécialistes qui ont connu de près ledit dramaturge et sera projeté lors du colloque. Même Said Mohamed, un Oranais qui dirige actuellement un théâtre à Toronto (canada), livre un témoignage sur Kaki.

Celui-ci est né le 18 février 1934 au faubourg populaire et ancestral de TIgditt à Mostaganem, où se croisait le spirituel et la culture avec ses aspects traditionnels, véhiculés par l’oralité des meddahs. Aussi, Kaki, enfant, écoutait sa grand-mère qui lui racontait le répertoire –intarissable de la mémoire de l’oralité. Prenant goût à cette pratique, l’enfant Kaki allait écouter les meddahates à l’occasion de mariages, chantant des histoires et des quacidates qu’il connaissait par sa grand-mère. Plus tard, Kaki de son oncle, des poèmes de Sidi Lakhdar Benkhelouf, d’El Medjoub et de Bentobji Abdelkader. Ainsi, le futur dramaturge est influencé considérablement par les traditions orales, le chiir El Melhoun, le chaâbi et la halqua (des gens en forme de cercle écoutaient le goual ce «Medah» dans les marchés et les places publiques).

Aussi, Kaki a fréquenté l’école jusqu’à l’obtention du certificat d’études primaires. Puis, il adhère aux scouts musulmans algériens où il est initié à diverses activités, notamment théâtrales. En 1951, il participe à des stages d’art dramatique à Alger où il connaîtra Cordereau et à Oran dans le centre régional d’art dramatique madame Geneviève Baêlac. Ainsi, de pas en pas, Kaki va construire un théâtre algérien en lui donnant une approche nouvelle et une rupture avec les thèmes et la mise en scène jusqu’à la pratiquer. Ainsi, influencé par l’oralité, Kaki fera du théâtre un moyen touchant à la fois le citadin et le rural qui se sentiront concernés et impliqués par l’événement scénique, parce que Kaki réussit à introduire la parole du meddah si prépondérante dans l’oralité dans la liturgie théâtrale.

Dans les années 50, Kaki adhère à l’association Saidia qui tire son nom du patron de Mostaganem Sidi Said El Bouzidi. Cette association regroupait à l’époque plusieurs activités culturelles, entre autres musique et théâtre. Mohamed Tahar et Maâzouz Bouadjadj réalisent les premières musiques des pièces théâtrales de Kaki. Une pléiade de comédiens talentueux entourent celui-ci. En 1962, après l’indépendance, ils formeront le gros de la troupe théâtrale du TNA (Théâtre national algérien), dirigé par Kaki.

En novembre 1963, les comédiens de Kaki jouent sa pièce «cent trente deux ans». Le grand révolutionnaire tiers-mondiste, Ernesto Che Guevara qui assistait à la présentation de ladite pièce au TNA d’Alger aux côtés du défunt président de la République Ahmed Ben Bella, a dit «l’Algérie a un théâtre révolutionnaire». Nous livrons ci-dessous le témoignage de Jean Pierre Vincent «j’ai eu l’occasion de travailler avec Ould Abderrahmane Kaki de façon très brève malheureusement «mais cette rencontre a été tout à fait décisive pour moi pour la confirmation de ma vocation pour l’appréhension très vive d’un certain nombre de réalités du théâtre pour le déclenchement en particulier de certains moteurs du jeu d’acteur (engagement personnel, risque, précision etc.). C’est lors d’un stage d’art dramatique à Bouisseville (Oran), en 1961), un groupe de jeunes acteurs universitaires, encadrés par des professionnels confirmés, y ont donné huit pièces en huit semaines.

C’était un travail de fous. Tout n’était sans doute pas merveilleux, mais ce rythme et cette traversée de plusieurs styles, ont été extraordinairement formateurs. Mais l’expérience la plus vive de ce stage, a été pour moi le travail sur l’oiseau vert de Carlos Gozi avec Ould Abderrahmane Kaki. Je n’oublierai jamais l’intensité amicale avec laquelle cet homme nous a communiqués sa force artistique. Après plusieurs expériences universitaires soigneuses et consciencieuses, c’était la première fois qu’on faisait appel directement dans le vif à la créativité personnelle à mon élan intérieur. Les échos de cette semaine de travail se sont fait sentir bien des années encore, tant que j’étais comédien. Et aujourd’hui metteur en scène, je me sens encore redevable à Kaki de la disponibilité que je pense avoir en face des acteurs. Ce que j’ai appris de lui, c’est la vivacité unique et brûlante de l’acte artistique, un acte qui, pour concerner les autres, doit d’abord me concerner en me brûlant un peu. J’ai aussi découvert alors l’importance du travail corporel de l’acteur. La tradition française est plutôt «langagière, littéraire». Kaki m’a ouvert un autre monde, celui de l’acrobatie du corps qui se fait parfois souffrir pour devenir beau et significatif».

Charef.N