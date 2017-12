<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Colloque national sur le Hip-Hop</span>

En collaboration avec la direction de wilaya de la Jeunesse et des Sports, l’association Saïha Dahra, a organisé hier samedi, un colloque national, sur la culture du Hip-Hop, qui s’est bien ancrée au sein de notre jeunesse. Une quarantaine de jeunes, adeptes du Hip-Hop, actifs, venus de douze wilayas, dont Mostaganem, ont participé audit colloque, à la Maison de la Culture «Ould Abderrahmane Kaki». Trois professeurs des universités d’Oran et de Mostaganem, ont animé des conférences, sur la culture du Hip-Hop.

Aber Hafida, enseignante au département des sciences sociologiques, de l’université de Mostaganem, a mis en exergue, la musique et les chants du Hip-Hop, composés de trois axes principaux, à savoir «Rap Barak-Dance, Beet Yaks, Gratifs».

Les chansons, interprétées par les chanteurs du Hip-Hop, mettent en exergue les difficultés que vivent les jeunes, leurs préoccupations, attentes, dénonciation des pratiques bureaucratiques. La harga, (émigration clandestine par mer) et ses dangers, qui peuvent se traduire, même par la disparition de jeunes en mer, les soucis qu’elle engendre au sein de la famille, a été recommandée, d’être chantée par les hips-hopistes, pour sensibiliser les jeunes sur les grands risques et le deuil qu’elle peut engendrer. Le Hip-Hop est aujourd’hui une réalité, vécue au quotidien par de nombreux jeunes. Les chansons doivent transmettre des messages positifs, de manière à éveiller les consciences des jeunes et les éloigner du mauvais chemin. Même l’amour de la patrie et sa défense en cas de besoin. D’ailleurs, la Palestine est chantée. La condamnation de la décision de Trump, de transférer l’ambassade américaine à El Quods, va être mise en relief par les hips-hopistes.

Charef.N