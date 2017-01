<span style='text-decoration: underline;'>L’U.G.C.A.A -Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Commémoration de la grève des 8 jours</span>

Samedi après-midi, l’UGC.AA d’Oran, a organisé une rencontre à l’hôtel El Moudjahidine pour commémorer les journées de grève de 1957 décidée pour le FLN et qui a été suivie par tous les commerçants algériens.

Malgré la répression sauvage des forces d’occupation française contre ces nationalistes commerçants qui ont démontré sur le terrain l’unité du peuple algérien et à cette occasion, l’UG.CCA d’Oran que préside monsieur Mouaed Abed, a convié ses invités à la célébration de ces journées. La salle de conférences de l’hôtel Moudjahidine était pleine d’invités dont la plupart des commerçants dans le hall de l’entrée de la salle de conférence. Une grande exposition photos dédiée à nos valeureux martyrs de la révolution et également des photos de l’époque représentant la répression de l’occupant français, a forcé ces portes des locaux tenus par les Algériens.

Il y avait également beaucoup de photos des grands chefs de la Révolution algérienne. Monsieur Mouad a également invité un honorable et personnage pour donner une conférence sur cet événement, en la personne de monsieur Akbi Abdelghani ancien Moudjahed, ancien wali de plusieurs wilayas également ancien ministre du tourisme et puis ministre du commerce. Après l’hymne national et une minute de silence observée en hommage au défunt ministre du commerce monsieur Baghti Belaid. Le premier orateur fut monsieur Mouad Abed président de l’U GC.A.A pour rappeler les événements de ces journées de grève historiques qui ont scellé la participation des commerçants algériens à la lutte révolutionnaire, pour l’indépendance de l’Algérie. Puis monsieur Mouad a eu un message du secrétaire national de l’UGCAA. Monsieur Souilah, le représentant du wali, a également évoqué ces journées de grève en passant la parole a monsieur Abdelhak vice-président de l’A.P.W. Puis, ce fut au tour de monsieur Akbi Abdelghani de rappeler l’historique de la révolution algérienne. Tout en expliquant que la période passée des années 60 était très difficile, mais le peuple algérien a surmonté tous ces problèmes et actuellement on peut se féliciter des organisations qui existent et qui représentent la population et tout doit se discuter par un dialogue franc et nationaliste. Il faut que les Algériens prennent conscience des réalisations et des progrès qui ont été faits pour la prospérité du peuple et on ne doit compter que sur soi-même et finir avec ces dénigrements néfastes, il faut dit-il réfléchir algérien et défendre ses acquis. Il existe beaucoup d’organisations dans tous les domaines de société pour débattre des problèmes qui freinent l’élan des progrès.

Après cela plusieurs anciens commerçants ont été honorés par les responsables présents et l’UGCAA. Ainsi, l’UGCAA comme tous les ans n’a pas oublié ces événements de 1957 et tous les martyrs de la Révolution afin que tout le peuple algérien puisse vivre aujourd’hui libre et indépendant.

Adda.B