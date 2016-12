<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Commémoration du 62ème anniversaire de l’assassinat de Bordji Ammar</span>

Commémoration du 62ème anniversaire de l’assassinat de Bordji Ammar, chef de file des moudjahidines dans le Dahra

Le wali, le P/APW, les autorités civiles et militaires ainsi que les représentants de la famille révolutionnaire et des fidèles, ont commémoré avant-hier jeudi le soixante deuxième anniversaire de Bordji Amar, chef de file des Moudjahidines dans le Dahra mostaganémois; tué les armes à la main avec son jeune neveu Kaddour le 21 décembre 1954 dans son douar natal Ouled Hadj, dans la commune de Ouillis (actuellement Benabdelmalek Ramdane) par la soldatesque française.

Ainsi, en présence d’une grande foule, le wali et les autorités qui l’accompagnaient, ont assisté au cimetière de chouhadas, à la levée des couleurs et à la récitation de la Fatiha. Ils ont écouté un court discours fait par un imam faisant état du grand sacrifice fait par les chouhadas pour l’acquisition de l’indépendance du pays et interpellant l’assistance sur le degré de fidélité et de sincérité qu’elle accorde aux chouhadas. Ensuite, le wali et ceux qui l’accompagnaient, ont visité le musée situé dans l’ancienne maison familiale du cheikh Bordji Amar au douar Ouled Hadj. Dans ce musée, il y a des photos dudit chahid, son parcours national et révolutionnaire, ainsi que sa vie et d’autres photos de chouhadas de la région. Pour l’histoire, Bordji Amar né en 1923 dans la commune de Ouillis, a fréquenté l’école primaire jusqu’en classe de fin d’étude. Très jeune, il a travaillé la terre chez un colon, l’administration coloniale l’enrôle dans son armée pour effectuer le service militaire qu’il a accompli en Tunisie dans la marine de guerre. A sa libération, Bordji Amar était bien aguerri et comprenait très bien le colonialisme français qui bafouait les règles de vie les plus élémentaires des Algériens. Ainsi, Bordji Amar adhéra au Parti du peuple algérien (PPA) et devient un militant très actif de la cause algérienne.

Il gravit la hiérarchie et devient chef du PPA-MTDLT dans le Dahra mostaganémois. Il parvient ainsi à faire adhérer dans ledit parti, plus de trois cents militants, très bien structurés et encadrés. Au cours de l’été 1954, Bordji reçoit Benabdelmalek Ramdane membre des vingt deux, dépêché par le comité de ce groupe pour préparer le déclenchement de la guerre de libération nationale dans le Dahra mostaganémois. Alors, les deux hommes renforcent la préparation des militants et aiguisent leur patriotisme. Ainsi, dans la nuit du trente et un octobre au premier novembre 1954, les moudjahidines passent à l’action, tuant vers vingt trois heures quarante cinq, à Cassaigne (actuellement Sidi Ali), un colon devant la brigade gendarmerie. Un événement imprévu a précipité l’action dans les communes de Ouillis, Bosquet (Hadjadj) et Cassaigne (Sidi Ali). Des fermes de colons ont été incendiées, des fils téléphoniques et électriques coupés, des poteaux sciés, deux postes transformateurs sabotés. Et le vingt deux décembre 1954, Bordji Amar et son jeune neveu Kaddour sont tués par la soldatesque française au cours d’un accrochage au douar Ouled Hadj. Rappelons, que Benabdelmalek Ramdane est mort au champ d’honneur le quatre novembre 1954 dans la forêt d’Ouled Larbi dans la commune de Lapasset (Sidi Lakhdar). Il est le premier chahid de la guerre de libération nationale.

Charef.N