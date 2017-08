<span style='text-decoration: underline;'>﻿Ain Témouchent- Journée du 20 Août 1956</span>:<br><span style='color:red;'>Commémoration d’un pan de l’histoire de la nation</span>

Comme à l’accoutumée, les autorités civiles et militaires de la wilaya d’Ain Témouchent et à l’instar de tout le pays, il a été procédé ce dimanche 20 Août 2017, à la commémoration de cette journée historique à plus d’un titre de toutes les étapes révolutionnaires depuis le déclenchement de la guerre de libération en date du 1er Novembre 1954 jusqu’au recouvrement de la souveraineté nationale ce 5 Juillet 1962.

Cette date qui naturellement a été le résultat de tribut du million et demi de chouhadas qui ont payé de leurs vies cette indépendance et la liberté de tout un peuple, a été jalonnée par de nombreux événements qui ont marqué toute cette histoire de notre glorieuse révolution.

Parmi ces étapes, celle du 20 Août 1956 reste celle qui a scellé l’organisation de cette guerre à l’occasion de ce congrès de la Soummam avec la présence de tout l’Etat-major de l’armée de libération nationale (ALN). Et c’est en souvenir de cet épisode qui du reste a sacré l’unité de toute une nation et d’un peuple qui a refusé d’être soumis, que les Algériens et les Algériennes célèbrent annuellement cet événement avec toute la dimension et le caractère révolutionnaire de cette date du 20 Août. Témouchent, comme dans ses coutumes et traditions lors de ces dates historiques, a été au rendez-vous avec la célébration de ce 20 Août 2017 sur un lieu symbolique qui a été le «berceau natal» de la voix de la révolution Aissa Messaoudi dans les localités d’El Malah et Messaada Ben Badis avec les manifestations prévues à cet effet. Outre la visite à des moudjahidines et moudjahidates, il a été procédé à la baptisation d’un stade de proximité qui portera désormais la date du 20 Août 1956 à El Malah. Signalons au passage, qu’une dame a même eu l’honneur de recevoir un présent du fait de sa naissance qui a coïncidé avec cette date du 20 Août 1956. Les membres du club de foot-ball du CSA de Chabab, ont été récompensés dans la foulée après leur accession historique en régionale 1 cette saison.

La localité de Ouled Kihal appelée communément «Laghouat», a elle aussi reçu les autorités de la wilaya qui ont ténu à s’associer à sa population pour fêter cet événement avec l’inauguration d’un bureau de poste et un stade de proximité. Rappelons aussi, que des gerbes de fleurs ont été déposées au niveau des cimetières des communes citées où la Fatiha a été lue en hommage à tous les martyrs de la Révolution tombés au champ d’honneur pour que vive l’Algérie.

Sabri Nadjib