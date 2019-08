<span style='text-decoration: underline;'>Le gouvernement a planché sur les dossiers de l’heure</span>:<br><span style='color:red;'>Comment barricader la rentrée sociale</span>

La mère des rentrées, celle de l’école qui draine plus de 8 millions d’élèves, leurs parents et des centaines de milliers de fonctionnaires de l’Education nationale, le ministre en charge du dossier a relevé «le nombre sans précédents de structures réceptionnées et devant entrer en service…»

Le siège du gouvernement a abrité une importante réunion, sans doute la plus déterminante depuis la nomination de l’exécutif. Confrontés à des données de terrain difficile, Bedoui et son équipe, ont planché sur les facteurs à même de garantir une rentrée sociale apaisée, tout en gardant un œil vigilant sur les finances du pays et les déficits qui les caractérisent. En fait, même si elle portait le sceau de la sérénité, la réunion d’hier, n’en n’était pas moins stressante pour un exécutif qui compte les jours en appréhendant la première rentrée sociale d’un mouvement populaire qui semble parti pour durer encore plusieurs autres semaines. Les ministres de l’Intérieur, de l’Education, de l’Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de l’Habitat et de la Solidarité nationale, ont présenté chacun un état des lieux de leurs secteurs respectifs et mis en évidence les actions qui seront menées pour garantir une rentrée sociale «normale», compte tenu des circonstances.

La mère des rentrées, celle de l’école qui draine plus de 8 millions d’élèves, leurs parents et des centaines de milliers de fonctionnaires de l’Education nationale, le ministre en charge du dossier, a relevé «le nombre sans précédents de structures réceptionnées et devant entrer en service à l’occasion de la rentrée scolaire de cette année, à savoir 656 nouveaux établissements, dont 426 écoles primaires, 137 collèges et 93 lycées, en attendant la réception, fin 2019, de 161 établissements supplémentaires». L’idée est que ces infrastructures auront pour effet de soulager la pression sur l’institution éducative.

Un cran plus haut en importance, la rentrée universitaire concernera prioritairement 368.000 bacheliers. «L’opération de leur orientation dans le cadre des inscriptions universitaires, se déroule dans de bonnes conditions. Plus de 90% des bacheliers ont vu leurs vœux de spécialité acceptés», souligne le ministre de l’Enseignement supérieur. Dans ce secteur aussi, ont fait l’étalage des réalisations. L’on apprend ainsi, qu’il a été réceptionné «plus de 83400 nouvelles places pédagogiques et 51950 lits, outre 3000 postes d’encadrement en faveur du secteur». Quant à la Formation et de l’Enseignement professionnels, elle est concernée par «la réception de 34 nouveaux établissements d’une capacité de plus de 15.100 postes pédagogiques, permettant au secteur d’accueillir plus de 503.000 stagiaires».

Le secteur de la Solidarité nationale verra quant à lui, ses structures consolidées pour la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques dans ses 239 centres et 17 annexes à travers le territoire national, par la réception cette année, de 3 nouveaux centres, d’autant qu’il a bénéficié, durant l’année en cours, de l’ouverture de 1722 postes budgétaires et du dégel de plusieurs opérations de restauration et de réhabilitation de centres. De son côté, le secteur de la Santé a pris une série de mesures à même d’améliorer les prestations sanitaires, notamment pour ce qui est de la santé scolaire. Toutes les mesures prises et le suivi sur le terrain, ne suffiront certainement pas à colmater toutes les brèches. Au niveau de tous ces départements, l’on s’attend à des frictions, ici et là, mais la conviction du gouvernement est que les imperfections seront mineures et ne nuiront pas à la bonne marche de la rentrée.

Il reste, cependant, que l’épicentre du mécontentement populaire s’est trouvé être l’accès à l’eau, ces deux dernières semaines et pour éviter une réédition du phénomène en pleine rentrée sociale, les ministres de l’Intérieur et des Ressources en Eau, ont été chargés d’une opération d’évaluation afin de déterminer les responsabilités quant aux perturbations enregistrées récemment en matière d’alimentation en eau potable au niveau de certaines wilayas, et de présenter des suggestions pratiques relatives aux mesures à prendre, en mettant fin immédiatement aux fonctions des responsables locaux dont la défaillance est avérée dans les wilayas en question, à savoir Bouira, Médéa, M’Sila, Bordj Bou Arreridj et Sétif. La situation devrait donc demeurer sous contrôle, sachant la prise en main sérieuse de la part de l’Etat. Mais il n’est pas dit qu’un incident ne vienne perturber la rentrée dans ces wilayas.

Le dossier le plus complexe abordé par le gouvernement, n’est autre que la question du déficit de la balance des paiements. Le ministre des Finances qui a fait un exposé, lors de la réunion, a évoqué les moyens à déployer, en vue de préserver les réserves de change du pays. Ainsi, «l’exposé a porté sur les mesures pratiques engagées par les secteurs concernés en application des décisions adoptées par le Gouvernement lors de sa réunion du 7 août relatives à la régulation du secteur tertiaire pour les secteurs de l’agriculture et du transport maritime», rapporte le communiqué du Premier ministère. L’on apprend, à ce propos, qu’il a été décidé «la consécration de la priorité à la flotte maritime nationale en matière de transport des importations de blé et de lait, et ce, via la signature d’une convention entre le groupe de transport maritime (GATMA), l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et l’Office national interprofessionnel du lait (ONIL)». Cela, en plus de «l’accélération de l’opération d’acquisition des nouveaux navires restant du programme d’investissement du groupe GATMA et l’autorisation d’acquisition de conteneurs usagés pour réduire les coûts de transport». A terme, l’Algérie économisera quelques 4 milliards de dollars de frais de transport maritime, aujourd’hui entre les mains de compagnies étrangères à plus de 90%.

Toujours, concernant la réduction des déficits, le ministre des Finances a mis en exergue les mesures prises en matière de rationalisation des importations et de garantie du stock stratégique en blé tendre. A ce propos, il a été préconisé «le parachèvement du programme de réalisation de silos de blé sur tout le territoire national et la réorganisation de l’OAIC», en souffrance depuis plusieurs années.

Sur un autre dossier, tout aussi stratégique pour l’Etat, le Gouvernement a écouté un rapport présenté par le ministre de l’Habitat sur l’avancement de la réalisation et de la distribution des programmes de logement, toutes formules confondues. A l’issue de la présentation de ce rapport, le Premier ministre a instruit le ministre de l’Habitat et les walis de la République, de veiller à la distribution des programmes de logements achevés qu’il s’agisse de logements sociaux locatifs, AADL 1 et AADL 2, de logements publics aidés (LPA), publics promotionnels (LPP) ou des lotissements sociaux dans le Sud et les Hauts Plateaux.

Yahia Bourit