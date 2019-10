Comment éradiquer le fléau du vieux bâti?

Évoquant le dossier des bâtisses du vieux bâti qui risquent de s’effondrer, le wali d’Oran, en poste depuis trois semaines, indiquait récemment, que «le problème ne peut être réglé immédiatement, il faut du temps». C’est exactement les mêmes termes employés il y a plus de vingt ans par l’ancien wali interpellé sur ce même dossier du vieux bâti en instance depuis des décennies. Dans les années 80, les responsables locaux en poste, avaient chacun à sa façon, tenté de prendre en charge cette épineuse question. Mais le centralisme bureaucratique, et la marginalisation de la ville d’Oran par les «planificateurs» de l’époque, ne permettaient nullement la mise en œuvre d’une stratégie efficace et radicale permettant d’éradiquer le vieux bâti par la restauration rigoureuse ou par la démolition. On se souvient de cet ancien plan de restructuration du quartier historique de Sidi El Houari, initié par Sid Ahmed Ghozali alors chef du gouvernement, et qui est resté aux oubliettes pour on ne sait qu’elles obscures raisons. Depuis, les programmes de développement dégagés pour la Wilaya et la ville d’Oran, ne visaient surtout qu’à réduire les déficits en infrastructures cumulés dans tous les secteurs d’activités. La politique de logement allait quant à elle, des années durant, reposer sur la distribution anarchique et aléatoire des faibles quotas de logements sociaux réalisés, au gré des choix, et de la cooptation, des décideurs locaux de passage. Le plus souvent, c’était des centaines de familles venues d’autres wilayas, des fonctionnaires, des cadres de l’administration et même des députés de l’ancien Conseil de transition qui profitaient des affectations de logement par un système perverti par le favoritisme et la prébende. Fatalement, les bidonvilles ne pouvaient que proliférer et le vieux bâti, sans cesse occupé par les familles sans autre abri, ne pouvait être restauré, consolidé ou sinon démoli. On parle aujourd’hui de plus de 700 immeubles «classés rouge», et habités par des centaines de familles en danger. On se souvient qu’en février 2005, il y a presque 20 ans – les écrits restent – les mêmes services indiquaient avoir recensé 610 vieux immeubles à risque devant être pris en charge dans la seule commune d’Oran. Ce qui permet de se rendre compte que la situation du vieux bâti oranais, contrairement aux discours, n’a jamais cessé de se dégrader, marquée par un grave effondrement meurtrier, en moyenne tous les dix ans. On peut comprendre que pour régler le problème et éradiquer le fléau… Il faudra du temps. Mais combien de temps ?, avec quel dispositif ? Avec quels moyens humains et financiers ?, avec qu’elle volonté et sérieux engagement des pouvoirs publics ?, En un mot avec quelle magie permettant à Oran d’exorciser le mal de la stérilité qui la ronge depuis cinquante ans ?

Par S.Benali