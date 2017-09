<span style='text-decoration: underline;'>PSG</span>:<br><span style='color:red;'>comment Neymar a réussi son adaptation au vestiaire et à la ville</span>

Quatre buts, quatre passes décisives en quatre matchs de Ligue 1. Un but, une passe décisive en une rencontre de Ligue des champions.

Les débuts de Neymar au PSG sont idylliques sur le pré. Mais pas seulement. Au sein du groupe et dans son quotidien, l’ancien joueur de Santos s’est également adapté à vitesse grand V. La première personne essentielle dans ce processus a été Maxwell, qui était en contact permanent avec Neymar dès les premières approches au printemps dernier, alors qu’il était encore un joueur parisien. Le désormais adjoint d’Antero Henrique a été précieux en guidant les premiers pas de la star brésilienne dans la capitale, que ce soit au sein du vestiaire du PSG ou dans la vie quotidienne. Depuis sa présentation retentissante, l’ancien Barcelonais s’appuie sur la grande communauté brésilienne du vestiaire. Mais Neymar fait également l’effort de parler espagnol avec Di Maria et Cavani. Il échange régulièrement aussi avec Trapp dont la femme, la mannequin Izabel Goulart, est brésilienne. Un appartement pour ses amis, des habitudes dans une boîte parisienne… «Avec les joueurs français, c’est encore un peu compliqué au niveau de la langue», explique toutefois un proche du groupe en terme de communication. Pourtant, Neymar fait des efforts pour maîtriser la langue de Molière. «Il essaie, confie Marquinhos. Autant Dani Alves connaît quelques mots et comprend très bien, autant pour Ney, c’est plus difficile. Mais il demande régulièrement “comment je dis ceci, comment je dis cela”.