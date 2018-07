Comment s’inscrire dans l’Histoire urbaine d’Oran ?

Bonne nouvelle: la nouvelle route pénétrante au port d’Oran sera livrée, nous dit-on, avant la fin de l’année 2019. Inutile de revenir sur le parcours et les péripéties de ce projet qui n’a pas échappé lui non plus au déficit de maturation et aux retards propres à la fatalité oranaise. Rappelons cependant, que le coût initial de la première tranche de cette pénétrante reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-ouest, a connu en décembre 2016, une réévaluation importante, passant de 23 à 40 milliards de dinars. Soit presque le double de l’enveloppe initialement avancée. Cette réévaluation est officiellement expliquée par “Les spécificités du terrain, nécessitant plusieurs ouvrages d’art supplémentaires». Cet ouvrage devant désengorger le trafic autour et à l’entrée Sud de la ville d’Oran, notamment vers la zone portuaire, reliera le port d’Oran à la bretelle autoroutière, sur une distance de 26 km. Après l’idée ingénieuse, lancée il y a plus de trente ans par le défunt Wali Rachid Mérazi, l’utopie est devenue réalité, avec le lancement de ce projet en novembre 2014 par Abdelmalek Sellal. Mais comme bon nombre de grands projets à Oran, cette infrastructure de base allait vers un faux démarrage et a enregistré rapidement, un premier retard cumulé de plus de 10 mois, par rapport au planning initial. L’agence nationale des autoroutes (ANA), annonçait alors que la première tranche du projet serait réceptionnée au deuxième semestre 2018. Illusions et désillusions. Le projet, certes très complexe, confié au groupement entre l’entreprise turque Makyol et l’algérienne Engeoa, a néanmoins connu la semaine dernière, une étape de réalisation décisive et importante, qui méritait semble-t-il d’être saluée, voire célébrée par les officiels et les médias. Il s’agissait de l’achèvement des travaux du tunnel, creusé sur une longueur de 1 600 mètres. Même si les techniques modernes de réalisation de grands tunnels sont connues et bien courantes sous d’autres cieux, habitués à ce genre de grands travaux titanesques, l’achèvement de ce tunnel à Oran, peut être considéré comme un exploit ou un défi majeur. En attendant l’achèvement du viaduc de 1,3km qui reste le «lot» le plus affecté par les retards, ce projet de pénétrante autoroutière reliant le port d’Oran à la bretelle autoroutière d’Oran, risque de faire parler de lui encore pendant plusieurs années. Réduit au départ à une simple déviation des poids lourds devant se rendre au port, ce projet a pris une autre dimension, avec la remise en cause de son rôle et de sa fonction urbaine par le Wali d’Oran M. Mouloud Chérifi qui a judicieusement posé le problème de l’intégration de cette pénétrante au tissu urbain central de la ville. En suggérant de relier cette nouvelle voie d’accès à la sortie Ouest d’Oran, au niveau de la Pêcherie, Mouloud Chérifi inscrira son nom dans l’histoire urbaine d’Oran.

Par S.Benali