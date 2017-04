Le ministère des Finances a rendu public, le «phasage» du nouveau modèle de croissance économique. Dans une perspective décennale ou un peu plus, puisque l’échéance fixée par les concepteurs du modèle va jusqu’à 2030, l’économie algérienne devrait fonctionner selon les normes internationalement admises. L’on peut souligner de prime à bord, qu’au ministère des Finances, on est resté humble, préconisant des taux de croissance «raisonnables». Aucun triomphalisme n’est mis en avant dans le document. Cela traduit la volonté de «dépolitiser» l’acte économique et se rapprocher le plus possible, d’une gestion rationnelle des capacités réelles des finances du pays. L’Algérie a beaucoup perdu ces trois dernières années, ce qui expliquerait largement, «l’humilité» des décideurs sur les questions économiques et financières. Mais la principale raison de ces lectures objectives, voire, minimalistes, tient du fait, que les «pertes» ne sont pas conjoncturelles. L’ère du pétrole cher est bel et bien révolue. Dans toutes les études possibles et imaginables, on apprend que l’économie pétrolière vit ses derniers instants de domination. Le schiste et les énergies renouvelables sont en train se signer l’arrêt de mort, de ce qui fut le carburant de la civilisation occidentale. Celle-ci est arrivée à un niveau de maturité technologique, qui relègue les richesses fossiles à l’ère de la préhistoire technologique. Désormais, l’homme peut tout ou presque. En tout cas, il s’est ouvert une porte vers le futur, susceptible de faire de l’or noir un acteur mineur, durant plus d’un siècle. C’est amplement suffisant, pour faire disparaître des pays entiers.

Le gouvernement doit certainement savoir cela, et le nouveau modèle de croissance, même si sa domination ne relève aucun caractère «historique» particulier, est l’arme que brandit l’Algérie, contre sa disparition pure et simple. Avec cette nouvelle approche économique, le pays met les premiers jalons, de sa sortie de la «préhistoire technologique». Soit il y parvient et l’Algérie s’installera confortablement, dans une réelle perspective d’émergence, soit le modèle fait choux blanc, et toute la société entrera dans la case des peuples «colonisables». Il est clair, en effet, que ce que nous ne parvenons pas à faire nous-mêmes, d’autres le feront à notre place, mais cette fois, ils le feront sur notre sol et sous leur drapeau. Cela s’appellera aussi de la colonisation «technologique».

Par Smaïl Daoudi