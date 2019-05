Commerce de lots de terrain sur le domaine forestier

Depuis quelques semaines, les opérations de démolition de constructions illicites se multiplient au niveau de la zone boisée du quartier des Planteurs. Chaque semaine, les services de la wilaya concernée font état de plusieurs tentatives de constructions d’habitats illicites mises en échec par l’intervention rapide des services du secteur urbain de Bouamama et de la conservation des forêts. Malheureusement, ces interventions et ces démolitions ne semblent pas endiguer le fléau des bidonvilles entretenu par des bandes d’individus qui profitent des week-ends et jours fériés pour construire de nouveaux taudis dans l’espoir de bénéficier de logements dans le cadre des opérations de relogements lancées par les pouvoirs publics.

Depuis quelque temps, il semble bien que la politique de lutte contre l’habitat précaire intègre une dynamique d’intervention directe de la puissance publique pour interdire et démolir toute nouvelle construction précaire érigée sur un site de bidonville déjà évacué. Mais les habitations illicites, implantées en majorité sur des terrains publics, ne cessent de proliférer ici et là, augmentant rapidement en nombre et en superficie occupées par de nouvelles «maisons» en tôle et matériaux de fortune. Selon des observateurs avertis, c’est une véritable course contre la montre qui est à chaque fois engagée entre les bâtisseurs de mansardes et les pouvoirs publics. Les premiers sachant bien que plus le bidonville prend de l’extension, plus il devient difficile pour les pouvoirs publics de procéder immédiatement à sa démolition sans courir le «risque social» évident.

Pour un grand nombre de citoyens, demeurer dans un bidonville est devenu la garantie d’une attribution d’un logement neuf ou, à plus court terme, d’une décision officielle de «pré-affectation» instituée par les gouvernants. On se rend ainsi bien compte que cette politique d’attribution constante de logements de recasement à tout occupant de bidonville a fini par générer des pratiques et des mentalités ne pouvant qu’accentuer le fléau et nourrir les convoitises.

Qui ignore aujourd’hui que bon nombre d’individus mafieux ont investi le créneau du commerce de parcelles de terrain sur le domaine forestier oû sont érigées des habitations précaires construites parfois avec les mêmes tôles, parpaings, vieux madriers, et autres «matériaux» laissés sur le terrain après une opération de démolition venant à peine d’être achevée. Un trafic mafieux à ciel ouvert qui mériterai, aujourd’hui, d’être plus sévèrement combattu, quitte à pénaliser, non seulement la construction, mais aussi l’acte d’occupation d’une construction illicite. Un acte qui, à ce jour, est considéré par bon nombre comme une sorte de «droit à un abri» et non comme un délit.

Par S.Benali