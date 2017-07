<span style='text-decoration: underline;'>Importations suspendues pour une longue liste de produits</span>:<br><span style='color:red;'>Commerce extérieur: le gouvernement passe à l’offensive</span>

A côté de ces importations «facultatives», dont la suspension n’aura pas d’impact négatif sur l’économie du pays, bien au contraire, d’autres produits non-alimentaires figurent aussi sur la liste.

Le nouveau gouvernement semble totalement acquis à l’idée de réduire les importations, notamment de produits non nécessaires. C’est ce qu’il ressort d’une lettre transmise par l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (Abef) aux banques commerciales. Dans ce courrier, dont les établissements financiers commencent à s’en habituer, l’Abef les somme de refuser toute domiciliation en faveur d’opérations d’importations de certains produits précis.

L’Association des banques et établissements financiers se base, dans sa directive, sur une lettre transmise par les services du Premier ministère. C’est donc Abdelmadjid Tebboune qui supervise en personne cet aspect important de la gestion du commerce extérieur. Le Premier ministre avait, rappelons-le, souligné que l’Algérie devait réduire, considérablement les importations non nécessaires au fonctionnement de l’économie et au besoin de consommation des Algériens. Cette volonté est clairement exprimée dans la liste de produits désormais interdits d’importation.

En effet, les marchandises visées par cette mesure se recrutent dans la famille des produits de préparations alimentaires, à l’image des sauces, du ketchup, de la mayonnaise et autres préparations accessoires qui inondent jusque-là les étals des commerces et des supermarchés.

La décision du Premier ministre est également élargie aux produits alimentaires, comme les biscuits, les confiseries, les chocolats, déjà produits chez-nous en quantité et qualité appréciables, tout en se laissant concurrencer par des produits importés de Turquie. Il y a lieu de relever, que le courrier de l’Abef concerne une impressionnante liste de produits qu’il va falloir arrêter dans les tout prochains jours. En attendant, l’intitulé «produit alimentaire et préparation alimentaire» de quelque nature que ce soit, voit leur importation suspendue.

Derrière cet énième tour de vis pratiqué par le gouvernement touche cette fois un secteur d’activité qui a largement montré son dynamisme, malgré une rude concurrence des marques étrangères.

La décision du Premier ministre ne vise pas la protection de la production nationale, puisqu’elle fait montre d’une bonne performance, mais de limiter au mieux la sortie des devises.

Il reste à se demander si les producteurs nationaux parviennent à approvisionner suffisamment le marché pour éviter toutes spéculations sur les produits, susceptible de faire galoper l’inflation. A côté de ces importations «facultatives» dont la suspension n’aura pas d’impact négatif sur l’économie du pays, bien au contraire, d’autres produits non-alimentaires figurent aussi sur la liste.

Il s’agit des équipements industriels. Dans le lot, l’Abef retient les transformateurs électriques. En plus, le marbre fini, le granit fini, les produits de plastique finis, les articles de plastique finis pour ménages, les produits de la robinetterie, les tapis et autres produits du même genre sont tout simplement interdits d’importation jusqu’à nouvel ordre.

Pour certains de ces produits, il est donc attendu l’établissement de licences d’importation dans un avenir proche. Mais en attendant, cette suspension peut mettre quelques filières sous tension.

Alger: Smaïl Daoudi