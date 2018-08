<span style='text-decoration: underline;'>JSS - MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Concentration maximale sur la Saoura</span>

Après avoir raté la première marche en concédant le nul à domicile face au CABBA, au coup d’envoi du championnat, la formation d’El Hamri, bien loin de son niveau attendu, est appelée à effectuer ce vendredi soir, un périlleux déplacement à Bechar pour affronter l’équipe de la Saoura qui l’attendra de pied ferme sur son stade fétiche du 20 aout 55, pour le compte de la 2e journée du championnat de ligue une.

Les supporters qui ne s’attendaient pas au faux pas de leur équipe favorite contre le CABBA, espèrent que les imperfections constatées, seront prises en charge par Badou Zaki qui va sans nul doute rectifier le tir, même si la mission parait difficile. Le responsable technique s’est attelé depuis la reprise des entrainements, à secouer sa troupe, notamment dans son secteur offensif qui n’a pas bien tourné face au CABBA et qui n’a pas été au même niveau que les autres compartiments de jeu. Il faut le dire, hormis le but sur penalty inscrit par Nadji, l’attaque d’El Hamri a manqué de percussion. Il a fallu attendre l’incorporation de Fahem Bouazza et de l’attaquant Kodjo pour voir plus de mouvements offensifs et plus de danger dans le camp de Bordj. L’efficacité a également fait défaut aux Hamraouas durant cette première rencontre, puisque le MCO avait largement l’opportunité de prendre l’avantage face à son adversaire. Au regard de la liste des joueurs convoqués, Badou Zaki semble décidé à reconduire la même équipe, qui a affronté Bordj, mais il est fort probable qu’il pourrait opérer quelques changements au sein de l’équipe d’entrée. Les Hamraouas ont effectué leur ultime séance d’entrainement à Oran, mardi matin sur la pelouse de Zabana. Cette dernière séance de travail a été plus axée sur les derniers réglages et sur le volet psychologique. Le coach en a profité, pour mettre en place la tactique avec laquelle il compte aborder cette rencontre face à la JS Saoura. Le soir de la même journée, les Hamraouas ont effectué le déplacement par train à destination de Bechar. Un voyage qui a duré près de dix heures. A leur arrivée hier matin à Bechar, les Hamraouas ont rallié l’hôtel El Wakda où ils ont élu domicile. Craignant la fatigue du long voyage, le staff technique a laissé les joueurs se reposerdurant toute la journée d’hier pour pouvoir récupérer. Les coéquipiers de Sebbah, devront effectuer aujourd’hui une séance d’entrainement en début de soirée vers 19h00. Conscients de ce qui les attend, les Hamraouas sont en pleine concentration sur cette rencontre face à la JSS. Le staff technique a programmé une mise au vert prolongée à Béchar pour permettre aux camarades de Mekkaoui, de bien s’acclimater avec la chaleur et de bien se préparer afin d’aborder le match en toute sérénité.

B. Sadek