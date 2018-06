<span style='text-decoration: underline;'>Commerce extérieur</span>:<br><span style='color:red;'>Concentrer les efforts pour réussir la stratégie de l’exportation</span>

La stratégie nationale d’exportation à court terme (2019-2023), est un moyen pour relever le défi de l’émergence de l’exportation massive, diversifiée et compétitive hors hydrocarbure.

C’est en effet, ce qu’a déclaré mardi, le ministre du Commerce Said Djellab, lors du lancement de la 4ème consultation nationale autour du projet d’élaboration d’une stratégie nationale à l’export (SNE), organisée par le ministère du Commerce avec l’appui technique du Centre de Commerce International (CCI)–Genève au niveau du siège d’Algex. Le ministre a en outre souligné la nécessité de dépasser «le syndrome hollandais». «Certains pays dotés de ressources naturelles, n’exportent que 3 milliards de dollars mais dans notre pays doit sortir de cette situation» a-t-il ajouté. Pour M. Djellab, la stratégie nationale d’exportation répond à une exigence nationale vue le contexte économique mondial. Depuis plus de 20 ans cette problématique a été posée et sa prise en charge est impérative.

Le ministre a indiqué que la diversification de l’économie doit passer par la concentration des efforts sur les secteurs à forte valeur ajoutée et compétitifs. «L’exportation hors hydrocarbures reste une évocation abstraite. Elle n’arrive pas à décoller certes, ce n’est pas par faute de potentialités» estime-t-il. «Un saut qualitatif est obligatoire et dépasser les contraintes objectives» a-t-il ajouté.

En effet, cette rencontre clôture la série de consultations nationales entamée en octobre 2017 où les groupes de travail mis en place dans ce cadre, ont établi un diagnostic approfondi des problématiques sous-tendues par le défi de l’émergence d’exportations hors hydrocarbures massives, diversifiées, compétitives et à haute valeur ajoutée. La 4ème Consultation nationale a pour objectif de passer à une étape nouvelle qui consiste à développer des stratégies complètes pour les 4 secteurs pilotes et les 4 fonctions d’appuis à savoir: la consolidation des objectifs stratégiques et opérationnels respectives aux 4 secteurs et aux 4 fonctions d’appui; le développement de plan d’actions pour chacun de ces 4 secteurs et chacune de ces 4 fonctions. La période de mise en œuvre de la SNE s’étalera de 2019 à 2023.

Les analyses auxquelles ils ont procédé, ont conduit à trancher sur la vision et les grands choix stratégiques de la future SNE et à se prononcer sur: 4 secteurs retenus prioritairement à titre de secteurs pilotes en raison de leur potentiel et de leur intérêt expérimental. Ce sont en effet, l’agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, les composants automobiles et électroniques ainsi que les NTIC. Des fonctions (T appui sélectionnées comme prioritaires en raison de leur caractère transversal et de leur portée déterminante dans la libération des potentiels nationaux à l’export. Ce sont: la qualité, les échanges et la logistique, les financements à l’expert, ainsi que l’information et la promotion des exportations.

A noter, que plusieurs chefs d’entreprises à savoir Issad Rebrab PDG du groupe Cevital, experts et membres des associations professionnelles à savoir Ali Bey Necri (Anexal), Smail Lalas (expert) Ali Hamani (APAB) et autres invités ont assisté à cette rencontre.

Alger: Noreddine Oumessaoud