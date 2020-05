<span style='text-decoration: underline;'>Activités religieuses </span>:<br><span style='color:red;'>Concours en ligne du meilleur jeune mouadine</span>

Dans le cadre du programme des activités religieuses qui se déroulent en ligne durant le mois de Ramadhan à travers la wilaya d’Oran, le mouvement associatif en coordination avec les services des maisons de jeunes Maoued Ahmed et de ceux de Hai El Yasmine, organisent un concours en ligne du meilleur jeune mouadine.

Cette manifestation est au profit des enfants dont l’âge varie entre 06 et 12 ans. Les participants doivent enregistrer chez eux notamment, une vidéo sur le thème sus cité et ensuite la déposer en ligne sur la page facebook des services concernés.

Les vidéos des candidats seront réceptionnées puis visionnées par un jury constitué de plusieurs membres et les meilleurs seront choisis. Ensuite, les résultats finaux seront délibérés vers la fin du mois de Ramadhan.

Dans le même cadre, il a été signalé que les dix premiers meilleurs candidats seront sélectionnés et récompensés. Ladite manifestation se déroule dans le cadre de l’espace bleu.

Le but de cette compétition culte, est d’encourager les enfants à participer aux activités religieuses et de leur permettre surtout durant ce mois sacré et ces moments de confinement, de s’occuper tout en restant chez soi en respectant l’ensemble des mesures préventives surtout pour arriver à lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19 durant cette période de crise sanitaire qui perdure.

Bekhaouda Samira