<span style='text-decoration: underline;'>Il se tiendra à Berlin du 1er au 6 septembre</span>:<br><span style='color:red;'>Condor Electronics participe au Salon IFA 2017</span>

Dans sa quête d’expansion à l’international, le fleuron de l’industrie électronique algérien Condor, ne cesse de chercher des marchés prometteurs en visant à s’installer dans de nouveaux pays. C’est dans cette optique que Condor a participé à plusieurs Salons internationaux dédiés aux produits électroniques et téléphoniques.

L’entreprise dont l’usine est basée dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, a annonce sa participation au Salon mondial des technologies grand public, Internationale Funkausstellung Berlin, IFA 2017, qui se tiendra du 1er au 6 septembre prochain dans la capitale allemande. Il s’agit de la deuxième participation de Condor à ce Salon. L’entreprise poursuit sa stratégie à l’international et annonce sa deuxième participation au plus grand Salon mondial des technologies grand public, Internationale Funkausstellung Berlin, IFA 2017, qui se tiendra du 1er au 6 septembre à Berlin. Il est à préciser qu’après avoir marqué sa présence au WMC de Barcelone et le WMC de Shanghai, le groupe privé algérien a vu grand avec un stand de 130 mètres carrés aux côtés de plus de 1 500 exposants venus de 48 pays pour offrir un panorama complet des produits électroniques grand public et des services pendant six jours. Le stand de Condor Electronics situé au

Hall 26C, permettra aux visiteurs de l’IFA de Berlin, de découvrir les dernières innovations et produits du géant algérien à la pointe de la technologie et certifiés aux normes internationales de qualité et de sécurité les plus strictes. Tous les produits du leader algérien seront exposés à l’instar des appareils électroménagers ou encore des smart phones et solutions IT. Pour le Président du Conseil d’Administration de Condor Electronis, Abderrahmane Benhamadi: «Cette participation à ce grand évènement planétaire est une opportunité pour présenter au public international notre large gamme de produits; smart phones, ordinateurs, téléviseurs, climatiseurs, réfrigérateurs, machines à laver et petit électroménager. Une stratégie qui permettra d’apporter notre pierre à la construction et la promotion d’une économie algérienne forte, capable de rivaliser avec les plus grands et de s’exporter sur le marché international comme on le fait déjà dans plusieurs pays de la région et notamment en Afrique», a affirmé le patron de Condor.

Il est à rappeler que l’entreprise condor avait présenté entre le 27 février au 2 mars écoulés à Barcelone (Espagne), plusieurs gammes de ses produits de la catégorie Smart phone. Plusieurs nouveaux produits lors du Mobile World Congress(MWC), ont été présentés; il s’agit de la toute nouvelle version du Allure, le Allure 55 Plus, pas moins de deux casques de réalité virtuelle et un ensemble de balance et bracelet connecté.

Alger: Samir Hamiche