<span style='text-decoration: underline;'>Salon IFA 2016 de Berlin</span> :<br><span style='color:red;'>Condor Electronics représentera l’Algérie</span>

Le constructeur «Condor», leader algérien des produits électroniques et technologiques, s’internationalise en poursuivant sa stratégie de participation aux différents salons et foires à travers le monde.

Cette fois-ci, Condor annonce dans un communiqué, qu’il allait participer au plus grand salon mondial des technologies grand public, Internationale Funkausstellung Berlin, IFA 2016, qui se tiendra du 02 au 07 Septembre 2016, à Berlin. «Une volonté forte de faire participer le géant algérien à un salon international d’envergure où se côtoient plus de 1 600 exposants venus de plus de 100 pays, un salon qui draine plus de 240.000 visiteurs», indique-t-on et d’ajouter « les visiteurs de la plus grande manifestation mondiale dans le secteur de l’électronique grand public et des applications domestiques, pourront découvrir, les dernières innovations et produits du constructeur algérien à la pointe de la technologie et certifiés aux normes internationales de qualité et de sécurité les plus strictes».

Pour Condor, indique-t-on, cette première participation à l’IFA, 2016, est « une opportunité de présenter au public international notre large gamme de produits; smart phones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, climatiseurs et réfrigérateurs. «Une stratégie qui permettra d’apporter notre pierre à la construction et la promotion d’une économie algérienne forte, capable de rivaliser avec les plus grands et de s’exporter sur le marché international» a déclaré M. Abderrahmane Benhamadi, Président du Conseil d’Administration de Condor», expliquent les rédacteurs du communiqué.

A cette manifestation, Condor met l’accent sur son téléviseur le plus récent, OLED, Organic Light-Emitting Diode, ou diode électroluminescente organique (en français), un téléviseur incurvé de dernière génération en ultra haute définition (4K). Condor est pionnier dans la technologie OLED en Afrique et le premier constructeur à produire et commercialiser des téléviseurs OLED en Algérie.

Condor profite également de sa participation, à l’IFA 2016, pour dévoiler le tout dernier climatiseur alimenté par le gaz R32. Ce gaz qui a la réputation d’être le plus sain, et offre des performances énergétiques inégalées puisqu’en plus de la réduction de 78% du CO2 présents dans le gaz réfrigérant, ce climatiseur réduit également de 25% de coût des réfrigérants tout en améliorant ses performances de 8%. Faisant partie d’un club très fermé de 5 constructeurs mondiaux à produire cette technologie et s’inscrivant dans une politique de développement durable et de protection de l’environnement, Condor est le seul constructeur à proposer cette technologie, plus propre, en Afrique.

Les plus grands acteurs des domaines des nouvelles technologies, de l’électronique et des produits domestiques seront présents à cette édition de l’IFA 2016, Condor profitera de cette opportunité pour promouvoir son savoir-faire du géant algérien et de créer de nouveaux liens en vue de profiter de nouvelles opportunités. A ce sujet, M. Réda HAMAI, Directeur Général Adjoint Développement à l’International nous dira «Aujourd’hui Condor entame une nouvelle ère, celle de l’internationalisation, après des premières expériences satisfaisantes, nous sommes en plein déploiement au niveau international, nos produits sont à la pointe de la technologie et sont certifiés aux normes européennes CE, une place de choix s’offre à Condor grâce à la qualité, la diversité et la compétitivité de nos produits sur le marché international»

Wahida Oumessaoud