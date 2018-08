<span style='text-decoration: underline;'>Formation</span>:<br><span style='color:red;'>Conduite des navires aquacoles, une nouvelle spécialité à l’ITPA</span>

Une nouvelle spécialité, conduite des navires aquacoles, sera introduite au niveau de l’Institut technologique de la pêche et de l’aquaculture (ITPA) d’Oran dès la rentrée pédagogique 2018-2019, a-t-on appris mercredi du directeur de cet établissement.

La formation de cette nouvelle spécialité, dédiée aux établissements de formation de pêche et aquaculture, d’une durée d’une année scolaire seulement, sera sanctionnée par un diplôme qui ouvre droit à un fascicule de pêche, a indiqué à l’APS Houari Kouicem, avant d’annoncer que les inscriptions sont désormais ouvertes au niveau de l’ITPA d’Oran. Il est prévu, à la faveur de la rentrée pédagogique fixée au 7 octobre prochain, l’ouverture d’une ou deux classes pour la formation de conducteur de navire aquacole pour les postulants dont l’admission requiert un niveau de 9ème année scolaire et plus, après un examen prévu en septembre prochain, a ajouté le même responsable.

Cette nouvelle spécialité (conduite des navires aquacoles) est venue à point nommé avec l’introduction de nouveaux programmes de formation (16), révisés par la Direction générale de la pêche et de l’aquaculture (DGPA) et certifiés par la Direction nationale de marine marchande (DNMM), et ce, dans les différentes filières de formation, a souligné la même source, tout en précisant que ces programmes sont adaptés aux normes internationales telles que fixées par l’Organisation maritime internationale (OMI). Créée en 1982 en tant qu’école de formation de pêche, avant d’être transformée en Institut de formation de pêche en 2005, l’ITPA d’Oran, assure depuis son transfert à Bir El Djir (Oran) en 2011, plusieurs filières de formation dont, notamment, celles de lieutenants mécaniciens, lieutenants de pêche, techniciens supérieurs en aquaculture, techniciens aquacoles, techniciens électro-motoristes, marins qualifiés, permis de conduire et autres.

Selon le directeur de l’ITPA d’Oran, il es prévu, prochainement au profit des formateurs de la région ouest, une semaine de formation sur les nouveaux programmes à Ghazaouet (Tlemcen).