<span style='text-decoration: underline;'>Ahbab El Djoumhouria</span>:<br><span style='color:red;'>Conférence sur la presse écrite et la presse électronique</span>

L’association Ahbab El Djoumhouria, a organisé ce samedi, une conférence dont le thème est «la fonction de la Presse et les changements dans ce secteur».

Cette conférence eut lieu en marge de la journée internationale de la Presse. Cette conférence est la deuxième qui se tient au siège de l’organisation des anciens Moudjahidines au boulevard de l’ALN (Front de Mer). Plusieurs professeurs universitaires de renoms, se sont relayés pour débattre des changements opérés dans les moyens de communications électroniques dont monsieur Abassa Djillali journaliste et président de l’association Ahbab Djoumhouria, qui fut le premier orateur par parler de la profession de la Presse en Algérie et la Formation, suivi par monsieur Bentermoul Abdelaziz, ancien journaliste et universitaire, qui évoque le retard de l’Algérie dans les moyens de communication et les réseaux sociaux. Actuellement, dit-il, l’internet a bouleversé le monde dans la communication mais chez nous, on n’anticipe pas sur l’information pour la maitriser c’est pour cela qu’on subi «les rumeurs» des réseaux. Puis ce fut au tour des conférenciers Ammar Rabah et Amrani Ahmed pour parler sur la réalité de la communication qui disent-ils est une arme qui a déstabilisé et détruit beaucoup de pays.

Et tous reconnaissent que les chaînes de TV algériennes manquent encore d’expérience; et l’Algérie à les moyens pour redresser le retard afin d’être au niveau. Ainsi, l’association dont la cheville ouvrière sont Djamel et Adda «Barigou», préparent déjà le programme pour les soirées de Ramadhan où plusieurs événements sont programmés durant ce mois sacré. L’association «Ahbab journal El Djoumhouria» est une association ouverte à tout le monde; anciens journalistes, amis du journal ou lecteurs et tous les sympathisants sont les bienvenus nous dit Djamel.

Adda.B