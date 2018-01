<span style='text-decoration: underline;'>Sélection algérienne de handball </span>:<br><span style='color:red;'>Confiance renouvelée à l’entraîneur Sofiane Haïouani</span>

Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, a renouvelé dimanche sa confiance au sélectionneur Sofiane Haïouani et à tout le staff technique, après la 6e place des Verts en Coupe d’Afrique des nations 2018 (CAN-2018) au Gabon.

Haïouani restera en poste et avec lui tout le staff. Je suis satisfait du jeu produit par les joueurs. C’est une équipe jeune, il faut la laisser travailler notamment en vue des jeux Méditerranéens l’été prochain» en Espagne, a déclaré à l’APS Habib Labane, présent à Libreville en tant qu’officiel de la Confédération africaine de handball (CAHB). Le Sept algérien, mis en hibernation pendant 22 mois après la CAN-2016, a terminé 6e de la 23e édition de la Coupe d’Afrique des nations de handball après sa défaite samedi matin devant le Gabon (24-23) en match de classement. Il s’agit de la plus mauvaise participation algérienne en 22 phases finales de CAN disputées. «Les gens croient que notre histoire et notre riche palmarès suffisent pour disputer une bonne CAN. Ils se trompent. Qu’on laisse cette équipe travailler», a-t-il ajouté. Sofiane Haïouani, qui a dirigé l’équipe avec Zinedine Mohamed-Seghir et l’entraîneur des gardiens de but Amar Daoud, n’avait pas voulu évoquer son avenir avec les Verts à l’issue de la défaite face au Gabon, la deuxième du tournoi après celle de la phase de poules (26-25), préférant dresser un bilan de retour au pays. «Je ferai un bilan à Alger. Je parlerai aussi de mon avenir à la tête de l’équipe de retour au pays. C’est par respect aux responsables du sport en Algérie», avait-il justifié. Interrogé sur le cas du joueur Hichem Daoud qui a sévèrement critiqué les responsables de la FAHB, à leur tête Habib Labane, ce dernier préfère encore attendre avant de réagir. «Je n’ai pas encore lu ce que Daoud a écrit sur sa page Facebook, je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Je lui répondrai en temps opportun», s’est-il contenté de dire. Le demi-centre de la sélection algérienne de handball a exigé une bonne gestion et plus d’organisation au niveau de l’équipe pour continuer sa carrière internationale qu’il a suspendue momentanément samedi à Libreville. «Mon histoire est terminée avec la sélection, ou si j’ose dire l’équipe dirigée par ces responsables. Les responsables de la fédération excellent dans la mauvaise gestion et l’humiliation des joueurs ( ) On t’envoie au combat sans arme, alors les équipes les plus faibles nous battent», a écrit notamment le joueur d’Istres (France) qui n’a disputé que le premier match de la CAN-2018 face au Cameroun avant de sortir de la liste des 16 en raison d’une blessure. «Merci aux responsables qui sont derrière cette situation, à commencer par monsieur Habib (Labane, ndlr). ( ) On a marre d’être humiliés. L’Algérie est plus grande que vous», a-t-il ajouté.