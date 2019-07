<span style='text-decoration: underline;'>Atal </span>:<br><span style='color:red;'>«Conscients de ce qui nous attend face à la Guinée»</span>

Le latéral droit de l’équipe algérienne de football, Youcef Atal, a indiqué que ses coéquipiers étaient « conscients et motivés», pour affronter dimanche la Guinée au stade du 30 juin du Caire (20h00, algérienne), dans le cadre des 1/8es de finale de la CAN-2019 en Egypte (21 juin û 19 juillet).

« Nous sommes bien concentrés, on prépare bien le match, le jour J on espère être à 200% parce que nous sommes conscients de ce qui nous attend, on se donnera encore plus que lors des trois matchs du premier tour», a affirmé le sociétaire de l’OGC Nice (Ligue 1/ France), en conférence de presse tenue au stade du 30 juin du Caire. L’équipe nationale a terminé la phase de poules en tête du groupe C, alignant trois victoires en autant de matchs, ce qui n’était plus arrivé depuis l’édition 1990 disputée et remportée à domicile. La Guinée s’est qualifiée, quant à elle, parmi les quatre meilleures nations classées troisièmes, en compagnie de la RD Congo, du Bénin, et de l’Afrique du Sud. « Il n’y a pas de petites et de grandes équipes. La qualification du Bénin hier aux dépens du Maroc doit nous servir d’exemple. Il y a eu souvent de surprises. La Guinée est une bonne équipe, à nous de la contrer pour passer un autre cap «, a-t-il ajouté. Atal abonde dans le même sens que le sélectionneur national Djamel Belmadi, qualifiant ce genre de rendez-vous à élimination directe de « petites finales». « Comme l’entraineur l’a si bien dit, ça sera des petites finales qui vont se jouer sur de petits détails. Inchallah on sera présents sur tous les plans pour pouvoir décrocher notre qualification. C’est le plus motivé qui va gagner». Enfin, l’ancien joueur du Paradou AC (Ligue 1/ Algérie) a réaffirmé les ambitions de l’Algérie de jouer son va-tout lors de cette 32e édition : « Nous avons abordé ce tournoi avec l’objectif unique de gagner le trophée «. En cas de qualification, l’Algérie rencontrera en quarts de finale le vainqueur du match Mali – Côte d’Ivoire, jeudi prochain au stade de Suez (17h00, algérienne).