<span style='text-decoration: underline;'>Aïd El Adha</span>:<br><span style='color:red;'>Conseils pour l’abattage du mouton de l’Aïd</span>

Nous donnons ici des conseils aux lecteurs à même de leur permettre de procéder commodément à l’abattage du mouton de l’Aïd, lorsqu’ils sont appelés à sacrifier eux-mêmes le mouton dans des locaux inadaptés.

Ces recommandations portent essentiellement sur les précautions à prendre notamment pendant les chaleurs, pour ne pas souiller et maculer de sang les locaux utilisés, réduire ainsi l’utilisation d’eau et atténuer le risque de contamination par souci d’hygiène.

Ces mêmes indications s’adressent également aux lecteurs pour leur suggérer une meilleure utilisation de cette quantité de viande, afin de satisfaire la gourmandise des petits et des grands, rassemblés autour de la table familiale.

Les prescriptions rituelles, la technique de l’abattage et l’examen sanitaire des viandes et des abats ne sont pas abordés, afin de ne pas empiéter sur les attributions des organismes concernés.

Il convient donc de se conformer aux directives des vétérinaires dans le souci de renforcer les mesures d’hygiène et de sécurité en matière d’abattage contrôlé.

1 – L’humanisation de l’abattage:

Il me semble utile de faire savoir aux lecteurs que le repos et la diète hydrique de la bête sont nécessaires pendant 24 h, pour obtenir la viande dans les meilleures conditions hygiéniques. Par contre, le stress est préjudiciable pour la qualité organoleptique de la viande. Il provoque une légère modification dans la couleur et la saveur de cette viande.

Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires pour soustraire à la vue des animaux tout ce qui peut les mettre dans une ambiance d’abattoir. Ceci, lorsque l’abattage est pratiqué dans les cours d’immeubles ou espaces collectifs.

Il va sans dire qu’un sacrifice rituel ne s’improvise pas. L’abattage rituel est la façon la plus humanitaire pour mettre à mort l’animal afin de consommer la viande, selon les règles de l’humanisation de l’abattage, notamment pour ce qui touche la douleur cuisante du mouton à l’instant précis du sacrifice.

Comment pratiquer la saignée lors de l’égorgement du mouton du sacrifice

Il est utile d’insister sur les précautions élémentaires qu’il faut absolument prendre, pour égorger le mouton dans les meilleures conditions possibles, étant donné qu’il ne peut être soumis au préalable à une anesthésie électrique.

En d’autres termes, nous devons nous préoccuper à faire obtenir la mort la plus douce possible pour le mouton sacrifié.

Comment pratiquer lors de l’égorgement du mouton du sacrifice ?

Il faut commencer par pratiquer d’un geste précis, la saignée est une opération capitale pour le devenir de la viande, et notamment pour humaniser l’égorgement du mouton.

La saignée doit se faire le plus rapidement possible, par l’utilisation d’un couteau convenable, selon les prescriptions rituelles qui recommandent expressément la bien traitance des animaux.

La longueur de la lame de ce couteau, bien effilée, ne doit pas être inférieure à 20cm. Ne pas oublier de la faire débarrasser du feu du rasoir après l’aiguisage à la meule.

Cette saignée pratiquée «à vif», comporte le sectionnement rapide de la peau, la gorge, l’œsophage et notamment les veines jugulaires pour faire activer l’arrêt cardiaque par une émission sanguine rapide. Cette précaution réduit considérablement la durée de l’agonie. Il est souhaitable de ne pas atteindre les vertèbres cervicales et d’éviter les mouvements de scie avec le couteau utilisé. Ce simple geste qui marque la désapprobation ne fait qu’endurer les souffrances de la bête pendant son agonie.

La meilleure façon de procéder, est d’écarter la laine pour tracer une raie, permettant de repérer et de faciliter le mouvement de la lame du couteau avec la main droite. Avec la main gauche vous maintenez le larynx, en l’étirant très légèrement avec la peau qui le recouvre, vous pouvez vous faire assister par une personne qui doit s’éloigner en se plaçant en face, pour étirer légèrement la peau au niveau du poitrail.

Pour la contention de la tête de l’animal, l’arrière du cou de celui-ci devra être maintenu par votre pied droit, placé plus précisément entre l’arrière de la nuque et le muscle longeant la palette de l’épaule droite afin d’éviter tout accident.

Après avoir pratiqué la saignée, faites couler le plus rapidement possible de l’eau, afin d’éviter la formation de caillots de sang dans les conduites d’évacuation.

Cependant, l’eau ne doit pas atteindre la plaie de la saignée décodant de l’égorgement du mouton et ce, pour une meilleure conservation ultérieure (contamination agonique).

Aussi, il est certain que le contact de l’eau avec la plaie ne fait qu’endurer la souffrance de l’animal pendant qu’il agonise. A noter que cette précaution ne doit pas être négligée autres animaux à viande.

En cas d’indisponibilité d’un local approprié:

Dans le cas où le fidèle ne dispose pas d’un local approprié, il est possible de pratiquer l’abattage dans une cuisine d’appartement. L’animal sera donc placé les pattes attachées sur une table basse, la tête maintenue au-dessus d’un bas suffisamment large pour recueillir le sang dans un récipient, on peut ajouter au préalable un peau d’eau et un bol de sel pour empêcher la coagulation.

Remuez avec une cuillère le sang provenant de la saignée pour éviter toute formation de caillots susceptibles d’obstruer les conduits d’immeubles. Une fois vidé le bac, il faut le remettre sous la bête pour recueillir les liquides restants dans l’abdomen. Ceux-ci, se dégagent au moment de lever la bête pour l’accrocher. Les contenus intestinaux et de la panse, ainsi que tous les organes sans valeur seront ramassés directement dans un sachet en plastique.

Mais attention, la pointe des cornes risque de perforer le sachet.

Pour la dépouille

Après avoir coupé la tête qui doit être enlevée au niveau de la première vertèbre cervicale et l’articulation de l’occiput, il faut faire une incision au niveau de la patte droite pour pouvoir introduire de l’air entre le corps de l’animal et sa peau, de manière à faciliter la séparation (de celle-ci). Pour cette opération, il est recommandé d’utiliser un sifflet, genre «Bouffoir», Ne pas insuffler de l’air sous la peau du mouton avec sa bouche. C’est une pratique insalubre. Avec un petit couteau à lame courbe, commencez à dépouiller successivement, le gigot gauche, puis le gigot droit et vous terminez par la paroi abdominale pour suspendre l’animal. Ensuite, vous écartez la peau en utilisant le moins possible le couteau, on passe le poing de la main droite par la paroi abdominale, le dos, les côtes, les parois thoraciques et les épaules pour aboutir au collet (collier).

Il y a lieu de maintenir la peau pour la mettre directement dans une bassine pour éviter de salir le sol. En pendant le mouton avec un crochet propre, il faut veiller à ne pas toucher toute la surface de la chair, sans avoir nettoyé les mains après chaque opération, afin d’éviter les souillures superficielles de la carcasse et les contaminations dues au dépouillement.

Ces souillures dégagent l’odeur de la laine, imprégnant le gout «de fort» sur la viande.

L’éviscération

A noter que cette précaution ne doit pas être négligée aux autres animaux à viande.

Avant l’éviscération, il faut introduire profondément le grand couteau pointu au niveau du centre du poitrail, opération qui consiste à dégager le restant du sang qui stagne dans la cage thoracique. Si elle n’est pas pratiquée, le sang risque de souiller la viande. Celui-ci, sera répandu par la suite sur la poitrine et les épaules pendant l’extraction du poumon, le foie et le cœur (attention: pour cette opération, le couteau risque d’être bloqué par un os de la basse cote ce qui risque d’entraîner par maladresse la blessure de la main qui dirige ce couteau).

L’éviscération se fait immédiatement après la dépouille, en procédant à l’ouverture du ventre à partir du poitrail (surtout, ne pas atteindre avec la lame du couteau la panse. Son contenu risque d’altérer la viande),

Il faut commencer par détacher la graisse abdominale, adhérente à la panse et l’étendre sans la tremper dans l’eau pour envelopper les brochettes de foie en supprimant les gras épais.

Par la suite, la panse sera libérée par arrachement de l’œsophage au niveau de la gorge. Pour y parvenir, il faut introduire profondément la main, pour atteindre l’extrémité de l’œsophage.

Après l’élimination de la bile par l’arrachage, à partir du canal biliaire, on détache le foie, ensuite il n’y a plus qu’à tirer les poumons avec la gorge. Pendant les chaleurs, il est recommandé d’éliminer les graisses (péri-rénales), la vessie, l’adénome prostatique et tout autre nerf ou viscères. Ces déchets déclenchent le processus de putréfaction à l’intérieur de la carcasse et notamment pendant les chaleurs humides. Finalement, épongez soigneusement l’intérieur de la carcasse au niveau des côtes, avec un torchon bien essoré et rincez à plusieurs reprises.

A suivre…

A lire dans l’édition de demain

– Le dépeçage et la découpe de la carcasse de l’ovin, selon «l’individualité culinaire»

– Comment réussir le «Melfouf»

Bachir Kaid-Slimane