Consolider la confiance des citoyens envers leurs gouvernants

Jeudi dernier, l’actualité a été marquée par la grande opération de distribution de plus de 85 000 logements à travers le territoire. Ces cérémonies d’affectations de logements sociaux, présidées par différents ministres de la République, ont été organisées à travers les wilayas et fortement médiatisés par le son et les images montrant la joie et le bonheur des familles bénéficiaires d’un logement neuf. A Oran, l’opération de distribution de logements a concerné pas moins de 3.416 logements de différentes formules, attribués à leurs bénéficiaires. A cette occasion, les pouvoirs publics ont choisi d’organiser la cérémonie de remise de clefs, en présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à la grande mosquée «Abdelhamid Ben Badis» d’Oran. Une cérémonie qui s’inscrit, précise-t-on, dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Commentant cette actualité de fin de semaine au café oranais des jérémiades, les «mauvaises langues» attitrées, n’ont pas manqué, à tort ou a raison, d’ironiser sur certains contours protocolaires de ces cérémonies d’affectation de nouveaux logements ayant impliqué le Ministre du Travail, le Ministre de l’énergie à Saida, le ministre en charge des universités dans une autre wilaya. Il est bien évidemment utile et important de marquer la détermination et l’intérêt accordés par les gouvernants à la satisfaction des besoins sociaux des franges les plus modestes de la population, notamment en matière de logement. Mais au détour de ces cérémonies marquant les attributions de logements, le discours officiel ne gravitait qu’autour des succès et des avancées enregistrées dans tous les domaines du développement. Mais si nul ne peut nier les efforts consentis et les grandes réalisations enregistrées, notamment à Oran, on ne devrait pas non plus faire l’impasse totale sur les déficits, les retards, les contraintes et les insuffisances qui pénalisent encore certains secteurs vitaux pour le progrès social et la modernité. Durant cette même journée de jeudi, marquée par la distribution de 3400 logements, une cinquantaine de candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés avant leur départ à partir des plages oranaises de Cap Falcon et de Madegh. Et une centaine d’autres sur le littoral de Mostaganem. Le même jour, les corps sans vie de deux personnes dont une jeune fille, ont été repêchés, allongeant la longue liste des morts et disparus en mer, victimes de tentatives de traversées suicidaires. A Oran, un peu plus qu’ailleurs, d’autres sujets importants pourraient être abordés, illustrant les efforts qui restent à faire et les moyens devant être engagés, pour remédier aux carences et consolider la confiance des citoyens envers leurs gouvernants…

Par S.Benali