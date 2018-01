<span style='text-decoration: underline;'>Visite de courtoisie des responsables de la cellule de communication de la sûreté de wilaya à Ouest Tribune</span>:<br><span style='color:red;'>Consolider les liens entre la police et la presse</span>

Une visite d’amitié et de courtoisie a été effectuée hier matin, par les responsables de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran à notre journal «Ouest Tribune». Cette visite entre dans le cadre du renforcement des relations police–presse initiée par le général major Abdelghani Hamel, Directeur général de la sûreté nationale.

Le commissaire de police, responsable de la cellule de communication au niveau de la sûreté de wilaya d’Oran Rahmani Abderrahmene, n’a pas manqué de relever le rôle que joue la presse dans la vulgarisation des activités de la police nationale et d’éviter ainsi de tomber dans les amalgames et surtout en ayant toujours ce souci de donner aux citoyens des informations justes et sourcées. Notre interlocuteur n’a pas manqué de rappeler les directives du contrôleur de police, chef de la sûreté de wilaya d’Oran, Salah Nouasri, de rapprocher la police et la presse pour une meilleure communication afin de donner un sens palpable au concept police de proximité.

Le président directeur général du groupe Ouest Tribune Bensahnoun Abdelkader et le directeur des publications Blidi Abdelmadjid, ont de leur part, relevé les changements dans la relation presse-police depuis l’installation du le général major Abdelghani Hamel, directeur général de la sûreté nationale qui n’a économisé aucun effort pour la corporation afin qu’elle accède à l’information, comme ils ont souligné et reconnu les efforts du contrôleur de police, chef de la sûreté de wilaya d’Oran, Salah Nouasri qui a concrétisé cette devise sur le terrain à Oran à travers des rencontres périodiques avec les journalistes, les sorties diverses sur le terrain dans les différentes opérations de police de lutte contre les fléaux sociaux, la sécurisation des biens et des personnes ou des campagnes de sensibilisation ou d’assistance aux franges démunies ou en dangers moraux.Cette visite du responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya qui a été accompagné par des membres de sa cellule, est un geste à mettre encore à l’actif de notre police qui connaît depuis un long moment déjà, une mue remarquée vers une police citoyenne et républicaine qui veille à la sécurité du citoyen et de toute la nation algérienne.

K.Samir