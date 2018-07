Constructions illicites: un fléau irréductible?

La semaine dernière, plus d’une vingtaine de nouvelles constructions illicites érigées sur le site désormais connu sous le nom aussi illicite de «Hayat Regency», dans la commune de Sidi Chahmi, ont été rasées lors d’une opération de démolition, pilotée par les services de la daïra d’Oran. On sait que depuis quelques temps déjà, le wali d’Oran multiplie ses efforts et son engagement, à lutter contre la prolifération des bidonvilles, appelant sans cesse les responsables et acteurs concernés, à redoubler de vigilance et à appliquer la loi et les directives dans toute la rigueur et le sérieux. Et il est vrai que dans plusieurs quartiers d’Oran, notamment à Ras El Ain, plusieurs dizaines de constructions illicites ont été démolies et les terrains récupérés clôturés, afin d’empêcher l’arrivée sur les lieux de nouveaux squatters venant s’installer dans une baraque, afin de réclamer un logement neuf. Deux autres bidonvilles avaient été aussi rasés dont un situé à Aïn El-Beida et l’autre à douar Cheklaoua. Les autorités locales ont récupéré, à l’issue de ces opérations, d’importantes assiettes foncières pour la réalisation de projets d’utilité publique. On observe néanmoins, que dans bon nombre d’endroits, bien après le relogement des dizaines de familles occupant le bidonville, de nouvelles constructions sauvages ont fait leur apparition durant ces deux dernières années. C’est notamment le cas à Oran, sur le site de «Hayat Regency» et dans des communes côtières, comme Mers El Kébir et Ain El Turck. Dans ces communes à vocation touristique, le dispositif de lutte contre le phénomène des bidonvilles, ne semble pas encore présenter toutes les conditions de rigueur et d’efficacité espérées et exigées par les autorités locales. En plusieurs endroits, le long du littoral, les extensions sauvages et les constructions illicites, ont fini par clochardiser les plages et les espaces publics, livrés à un chaos urbain devenu irréductible. Certains maires et chefs de daïras, pourtant bien instruits de la nécessité de renforcer la lutte contre ce fléau, se montrent au final, incapables de mener à bien cette mission. Et cela, pour plusieurs raisons liées notamment à la déstructuration sociale et au recul incessant des valeurs citoyennes et du respect des règles du «vivre ensemble». Une situation aggravée par un système global de gouvernance, qui ne cesse de croire aux vertus de la politique rentière d’assistanat pour répondre aux besoins et aux pressions sociales en matière de logement. Une spirale, qui dure depuis longtemps, enflée à chaque fois, par les conjonctures et échéances électorales où les promesses d’emplois et de toit décent, demeurent les seuls et uniques arguments mobilisateurs de l’opinion…Jusqu’à quand ?

Par S.Benali