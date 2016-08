<span style='text-decoration: underline;'>Programme AADL1 et 2</span> :<br><span style='color:red;'>Convocation des souscripteurs pour le retrait des OV à partir du 5 septembre prochain</span>

L’Agence nationale d’amélioration et développement du logement (AADL) convoquera, à compter du 5 septembre prochain, les souscripteurs AADL 1 et 2 pour retirer les ordres de versement (OV) des tranches restantes, a indiqué lundi un communiqué du ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Les convocations pour le retrait des ordres de versement se fera par le biais du site de l’agence (www.aadl.dz) selon des rendez-vous précis, précise le communiqué. Les souscripteurs du programme AADL1 qui ont versé la troisième tranche sont invités à retirer les ordres de versement pour la quatrième tranche au niveau des wilayas d’Alger, Sidi Bel-Abbès, Batna, Annaba et Skikda.

Pour les souscripteurs du programme AADL2 qui se sont acquittés de la première tranche, ils sont appelés à verser la deuxième, troisième et quatrième tranches au niveau des wilayas de Tipasa, Sétif, Khenchla, Batna, Ain Temouchent et Bechar. Selon la même source, les ordres de versement pour la wilaya d’Alger se fera au siège de la Direction générale de l’agence située à Saïd Hamdine et auprès des directions de wilayas pour les autres wilayas.