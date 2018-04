<span style='text-decoration: underline;'>Selon les médias anglais</span>:<br><span style='color:red;'>Convoité par le Real Madrid, Salah serait intransférable</span>

Mohamed Salah, 28 ans, est sous contrat jusqu’en 2022 à Anfield. Ce qui n’empêche pas le moulin à rumeurs de fonctionner à plein régime pour envoyer l’international égyptien au Real Madrid cet été notamment.

Le prix de l’homme aux 43 buts marqués en 47 matches cette saison, dont 10 en Ligue des champions, serait évalué à quelques 200 millions de livres (environ 229 millions d’euros). Mais même à cette somme, les dirigeants de Liverpool ne voudraient pas céder leur pépite cet été. C’est en tout cas ce qu’affirme le Daily Mail. Le média anglais révèle ce jeudi que les officiels des Reds vont tout faire pour s’accocher à leur prodige malgré des assauts que l’on devine rigoureux de la part du club de Zinedine Zidane dans les prochaines semaines. Lorsque l’on voit le prix annoncé pour Salah, il y a forcément de quoi avoir des regrets du côté de l’AS Rome, qui a vendu le virtuose pour «seulement» 30 millions d’euros.

«Il fallait qu’on le vende», a indiqué Ramón Rodríguez Verdejo, alias Monchi, le directeur sportif de la Roma mardi au micro de la radio espagnole Onda Cero. «Nous n’avions pas d’autre solution que de vendre Salah avant le 30 juin. Si on ne l’avait pas fait, nous ne serions probablement pas en demi-finale de la Ligue des Champions car l’UEFA nous regardait à la loupe». «Nous devions accepter une offre avant la fin du mois. Il voulait aussi partir mais on l’aurait conservé si les règles n’étaient pas contre nous. Quand je suis arrivé, l’offre de Liverpool était de 30 millions. Finalement, nous l’avons vendu pour presque 50 millions si on compte les bonus», ajoute Monchi, qui continue de se justifier sur les ondes de la radio ibérique : «C’est vraiment la seule chose qu’on pouvait faire. Après, le marché est devenu fou avec Neymar, Coutinho et Dembélé. Evidemment, Salah dispute une saison phénomènale. On ne peut que féliciter Liverpool de l’avoir transféré. Mais nous devions vendre et Salah voulait partir». Gageons que le prix de Salah risque encore de grimper…