Convoitises et prédation foncière

Avec les bidonvilles, la gestion du relogement et l’insalubrité envahissante, tous les walis qui se sont succédé au chevet d’Oran, ont été également confrontés au crucial dossier du transport public. Un secteur important de la vie collective, qui est loin de répondre aux attentes sociales et aux ambitions d’une ville appelée à accueillir en 2021, un grand événement sportif international. A ce jour, faut-il le rappeler, Oran n’a pas pu appliquer son plan directeur de transport, en dépit des multiples études réalisées et parfois même approuvées tout au long de ces dernières décennies. Pour certains experts présumés, ce serait l’extension urbaine continue de la wilaya qui justifierait tous ces retards, tous ces balbutiements et surtout tout cet argent public, des sommes colossales dépensées pour de vaines tentatives d’amélioration et de modernisation de l’activité, tous modes de transport confondus. A cela, il faut ajouter le retard enregistré dans l’extension du tracé du tramway vers Belgaïd et le report, voire l’annulation du projet du métro par ailleurs très controversé. Un peu à l’image de l’Hygiène et de l’environnement, le secteur des transports publics à Oran, n’a jamais cessé d’être dénoncé pour son aptitude a conjugué le chaos et l’anarchie au laxisme des responsables et aux tâtonnements des gestionnaires compétents. Après la réalisation et l’entrée en service de la gare routière El Bahia, dans des conditions de fonctionnement indignes des normes élémentaires en ce domaine, il a été décidé de créer de nouvelles lignes de transport urbain reliant cette infrastructure à différents points de la Cité, tels que Mdina Jdida et Belgaid. Pourquoi alors avoir décidé de raser les gares d’El Hamri et des Castors pour affecter à un opérateur privé le monopole du stationnement des cars de transport vers toutes les directions. Ceux qui croyaient que la réalisation de la gare El Bahia était un projet urbain bien étudié et bien réfléchi, savent aujourd’hui quels étaient les critères et les motivations ayant servi à l’octroi de l’agrément à cet investissement privé. Les travaux «complémentaires» d’aménagement des accès et des allées, les grilles hideuses servant à empêcher la traversée dangereuse de l’axe routier en double voie bordant la gare, reflètent bien l’ineptie et «l’incompétence» de ces bureaucrates, se prétendant urbanistes, abusivement installés au chevet de la ville. Dans toutes les métropoles dignes de ce nom, la réalisation d’une gare routière principale est conditionnée par un accès direct aux réseaux de transports urbains existant bus, tramway et métro, permettant de prendre en charge les besoins de tous les citoyens concernés, notamment les modestes usagers habitant les quartiers périphériques. Une évidence qui semble échapper aux décideurs locaux de l’époque pour qui la Ville d’Oran n’était qu’un terrain permettant de «juteuses initiatives» sans impact sur le progrès et le développement. Des initiatives qui cachent mal les convoitises et la prédation foncière sous toutes ses formes.

Par S.Benali