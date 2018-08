<span style='text-decoration: underline;'>Tourisme </span>:<br><span style='color:red;'>Coopération algéro-tunisienne pour booster le secteur</span>

Les Algériens et les Tunisiens main dans la main pour développer le tourisme des deux pays. C’est en tout cas, ce qui a été souligné lors d’une la conférence tenue hier à Tunis, organisée conjointement par le Syndicat National des Agences de Voyages Algériennes (SNAV) et la Fédération tunisienne de l’hôtellerie.

Les deux parties envisagent de booster davantage le secteur du tourisme et faciliter le déplacement et l’accueil des touristes entre les deux pays. Intervenant lors de cette conférence, Saïd Boukhelifa, président du Syndicat National des Agences de Voyages Algériennes, qui s’est rendu en Tunisie pour s’enquérir de l’accueil réservé aux touristes algériens et de constater de visu les prestations de service des infrastructures tunisiens, est revenu sur les derniers événements. Le conférencier a déploré les dépassements de pseudo-agences de voyages établies à Sousse et à Djerba.

Pour ce qui est de la polémique amplifiée sur les réseaux sociaux, Saïd Boukhelifa, a estimé qu’il s’agit d’une tempête dans un verre d’eau ». S’agissant de l’accueil réservé aux touristes algériens, le syndicaliste a affirmé avoir constaté que les touristes algériens passaient agréablement leurs séjours.

Saïd Boukhelifa a affirmé que des touristes algériens ne sont pas passés par des agences de voyages agréées mais plutôt par des bureaux d’affaires algériens qui ne représentent en aucun cas les hôtels ou les agence de voyages, en rappelant les relations historiques et culturelle entre la Tunisie et l’Algérie tout en indiquant que de pareils incidents ne peuvent impacter négativement sur les liens entre les deux pays.

« Un problème de transfert d’argent vers les hôtels tunisiens a eu lieu. Ainsi les hôtels n’ont pas reçu leur argent et les réservations n’ont pas été confirmées », a-t-il fait savoir. Et d’ajouter : « La Tunisie demeurera la meilleure destination pour les touristes algériens d’ici 20 ans. « La Tunisie est la meilleure destination en matière de rapport qualité /prix pour les Algériens dans le bassin méditerranéen », a-t-il insisté. Le président de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie Khaled Fakhfakh a indiqué de son côté que le marché algérien est un marché important pour le tourisme tunisien au même titre que celui russe et français les plus importants en matière de nombre de nuitées. Il a indiqué que des efforts seront déployés afin qu’à la prochaine saison touristique, il n’y ait plus d’incidents”, a-t-il conclu.

Il est à rappeler enfin que durant l’actuelle saison estivale, les touristes algériens ont fait face à plusieurs anomalies concernant l’accueil et des mauvaises prestations de service au sein de quelques établissements hôteliers tunisiens.

Alger: Samir Hamiche