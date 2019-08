<span style='text-decoration: underline;'>Transport</span>:<br><span style='color:red;'>«Coradia» un bijou en proie au vandalisme</span>

Alors que beaucoup d’usagers se sont réjouis l’année dernière de la rentrée en exploitation du train «Coradia» sur les lignes Oran-Alger et Oran-Bechar, cette joie n’a pas longtemps perduré, a cause du vandalisme continuel contre ces trains.

En effet, les jets de pierres contre ces nouveaux trains se sont multipliés. Ce qui a engendré des pertes colossales à la SNTF. Parmi les trains les plus touchés, figure celui de la ligne Oran-Bechar dont des dizaines de vitres ont été cassées à causes de jets de pierres, même le pare-brise avant du train n’a pas été épargné.

Notons, que la maintenance de ces vitres nécessite l’arrêt du train, ce qui pénalisera les usagers. Notons, que les zones où les trains sont caillaissés, ont été identifiés par la SNTF en attendant l’intervention des services de sécurité et des services concernés pour mettre fin à ce problème qui perdure depuis plusieurs années mettant en péril la vie de conducteurs et des usagers. Pour rappel, la SNTF avait révélé lors de sa dernière campagne de sensibilisation sur les risques que représentent les passages à niveau, que la réparation des vitres avait coûté, de février à septembre de l’année en cours, plus de 26 millions DA en raison du phénomène des jets de pierre au passage des trains.

1.378 cas de jets de pierres sur des trains, ont été recensés depuis 2013 jusqu’à septembre dernier, causant des blessures à 163 voyageurs et agents de la SNTF. Le DG de la SNTF, a expliqué récemment, qu’un fournisseur local allait fournir les vitres détruites, regrettant au passage que les actions de sensibilisation entreprises pour faire cesser ces actes inciviques, n’aient pas donné lieu à des résultats probants.

Il rappelle que ces actes malveillants, «une réalité amère» contre laquelle, dit-il, «on a tout fait», ont notamment visé le premier train Coradia «qui en six mois d’exploitation, a vu 80% de ses vitres brisées» par d’authentiques voyous. Les jets de pierres ou d’autres objets à proximité des grandes villes ou en rase-campagne, ne cessent d’être la source de blessures plus ou moins graves quand cela ne cause pas parfois des morts parmi le personnel de la Société nationale des transports ferroviaires.

A Oran et dans d’autres wilayas de l’ouest, 115 cas de jets de pierres ont été recensés, Ce n’est pas la première fois que ces actes de vandalisme sont signalés dans les rails, des actes pareils ont déjà causé dans les années précédentes la mort de plusieurs agents de la SNTF. Et en dépit de nombreuses campagnes de sensibilisation, que la SNTF a engagé et les actions d’alerte en direction des autorités pour endiguer ce phénomène, les trains de voyageurs continuent toujours à subir le fléau.

Le renouvellement de chaque fenêtre nécessite 19 millions de cts. Alors que la maintenance de ces fenêtres nécessite 50.000 D à l’intérieur des ateliers. Parmi les ragions qui ont enregistré ces actes, figure les wilayas de Sidi Bel-Abbès et de Relizane ainsi que les abords de bidonvilles où les trains Coradia sont ciblés par des énergumènes qui ne se soucient guère du risque que peuvent engendrer ces jets de pierres sur les passagers.

Notons, que le train «Coradia» Polyvalent, selon la société de fabrication, est un train bi-mode (thermique et électrique- 25kV), pouvant circuler à une vitesse de 160 km/h. D’une longueur totale de 110 mètres, le train comporte 6 voitures et offre une capacité de 265 passagers. «Coradia Polyvalent répond aux besoins de la SNTF et de ses passagers.

Il est adapté aux conditions climatiques du pays (sable, températures extérieures), et dispose d’un système de climatisation très performant. Par ailleurs, ce train dispose d’un plancher bas facilitant l’accès et le déplacement à bord. Accessible à tous, et en particulier aux personnes à mobilité réduite (PMR), peut-on lire sur le site de la société. Par ailleurs, le Coradia Polyvalent est doté d’équipements éprouvés et de motorisation performante issus d’une technologie maîtrisée et fiable qui garantissent la disponibilité des trains.