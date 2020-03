<span style='text-decoration: underline;'>Nouvelles mesures et nouveaux moyens </span>:<br><span style='color:red;'>Coronavirus : L’Algérie prend les devants </span>

La nouvelle technique permet, à l’issue d’un prélèvement sanguin, d’avoir «des résultats en l’espace de 10 à 15 minutes, contrairement à la méthode en vigueur actuellement qui consiste à prendre un échantillon de gènes (secrétions nasopharyngées) et attendre 24 heures pour avoir les résultats», a fait savoir le Pr. Abderrahmane Benbouzid.

L’ épidémie du coronavirus qui sévit dans le monde obligeant beaucoup d’Etats à prendre des décisions de confinement spectaculaire, est en passe d’impacter la vie des Algériens. Même si jusqu’à hier, la posture des autorités du pays se limitait à de simples conseils d’hygiène, il faut croire que le gouvernement entend passer à une nouvelle phase dans la lutte contre la propagation du virus. La première décision, dans ce sens, concerne le championnat national de football. Le ministre de la Santé a révélé, hier, au forum du quotidien public Echaab, que les matchs de la Ligue 1 et 2 se dérouleront désormais à huit clos. Le ministre qui a fait cette annonce a souligné que ce sera son collègue des Sports qui se chargera d’en informer la fédération algérienne de football, mais la décision est bel et bien prise. L’on s’attend à ce que toutes les disciplines sportives soient logées à la même enseigne. Donc, la première restriction concerne le sport. Le secteur de la culture suivra certainement. En fait, le gouvernement entend limiter au maximum les grands rassemblements de personnes à l’effet de limiter au mieux la propagation du virus.

Cela sur la prévention. Concernant les moyens que met l’Etat pour combattre l’épidémie, le ministre de la Santé a affirmé qu’après l’équipement de l’annexe d’Oran relevant de l’institut Pasteur (Alger), les annexes de Constantine, Ouargla et Tamanrasset seront «bientôt» prêtes à assurer les tests de dépistage du Coronavirus pour détecter d’éventuels cas pouvant survenir dans ces régions. «Les Pouvoirs publics ont décidé l’ouverture d’annexes régionales pour atténuer la pression sur le laboratoire de référence relevant de l’institut Pasteur (Alger)», a –t-il assuré, non sans préciser que «l’annexe d’Oran est fin prête, tandis que les annexes de Constantine, Ouargla et Tamanrasset sont en cours d’équipement et seront bientôt prêtes, outre le recours à un laboratoire privé à Sétif».

On retiendra dans l’effort de l’Etat à bien riposter à l’épidémie, le recours que le gouvernement a fait auprès d’un expert et chercheur algérien exerçant en Chine. Cela en sus d’une équipe d’experts chinois qui ont développé une nouvelle méthode de dépistage, s’appuyant sur leur grande expérience dans ce domaine de la virologie. L’équipe en question sera à Alger, la semaine prochaine, a révélé le ministre. Cette collaboration mettra l’Algérie à la pointe de la connaissance sur le coronavirus. L’apport de l’expertise chinoise servira, à n’en pas douter à identifier les échantillons des nouveaux virus, prélevés dans les régions où le virus apparaissait puis transférés au laboratoire de référence relevant de l’Institut Pasteur.

Cette proximité scientifique avec la Chine permet à l’Algérie d’être en première ligne pour bénéficier de la nouvelle technique de dépistage du Coronavirus. Cela pourra se faire directement au niveau des postes frontaliers pour les voyageurs provenant de l’étranger.

La nouvelle technique permet, à l’issue d’un prélèvement sanguin, d’avoir «des résultats en l’espace de 10 à 15 minutes, contrairement à la méthode en vigueur actuellement qui consiste à prendre un échantillon de gènes (secrétions nasopharyngées) et attendre 24 heures pour avoir les résultats», a fait savoir le Pr. Abderrahmane Benbouzid. La nouvelle méthode sera utilisée au niveau des postes frontaliers pour les voyageurs provenant de l’étranger. Cette méthode permet «d’avoir des résultats en un temps réduit pour les cas suspectés», a-t-il poursuivi, soulignant que les moyens employés pour cette technique seront réceptionnés «prochainement». Pour rappel, l’Algérie avait enregistré, jusqu’à hier lundi, un total de 20 cas de corona virus transmis via des personnes provenant d’Europe. Les personnes atteintes par ce virus qui ont été placées sous contrôle médical pour une durée de 14 jours à l’hôpital de Boufarik des maladies infectieuses devront quitter l’établissement hospitalier au cours de cette semaine. Pour prévenir contre la propagation du Coronavirus, le président de la République avait consacré, lors du conseil des ministres tenu dimanche dernier, un budget de 3.7 Mds de Da pour l’acquisition du matériel médical et d’équipements nécessaires pour la protection des citoyens contre ce virus qui se propage dans plusieurs pays du monde.

